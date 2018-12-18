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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Гармаш може покинути "Динамо", – Циганик

      397 Читать новость на русском
      Денис Гармаш може покинути Динамо
      Денис Гармаш може покинути Динамо

      "Динамо" може продати півзахисника Дениса Гармаша. Керівництво та тренерський штаб клубу незадоволені ставленням хавбека до роботи.

      Про це повідомив ведучий "Профутбол" Ігор Циганик. Він також повідомив, що "Динамо" точно підпише нового форварда.

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      Кияни збираються підписати центрального захисника, центрального півзахисника, а також голкіпера, який міг би скласти конкуренцію Георгію Бущану і Денису Бойко.

      Зазначимо, в поточному сезоні чемпіонату УПЛ Гармаш провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначався.

      Нагадаємо, що "Динамо" під час зимового трансферного вікна може як і підсилитися новими футболістами, так і продати декількох важливих гравців.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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