Гармаш може покинути "Динамо", – Циганик

"Динамо" може продати півзахисника Дениса Гармаша. Керівництво та тренерський штаб клубу незадоволені ставленням хавбека до роботи.

Про це повідомив ведучий "Профутбол" Ігор Циганик. Він також повідомив, що "Динамо" точно підпише нового форварда.

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Кияни збираються підписати центрального захисника, центрального півзахисника, а також голкіпера, який міг би скласти конкуренцію Георгію Бущану і Денису Бойко.

Зазначимо, в поточному сезоні чемпіонату УПЛ Гармаш провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що "Динамо" під час зимового трансферного вікна може як і підсилитися новими футболістами, так і продати декількох важливих гравців.

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