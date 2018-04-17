Який гарнір подати до шашлику: 5 смачних рецептів
Шашлик – це головна страва будь-якого пікніку. Але подати до столу одне лиш м'ясо мало, тому варто подумати про доповнення до нього. Які бувають гарніри до шашлику та як їх приготувати – читайте далі.
Гарнір до шашлику має підкреслювати його смак, головною вимогою є – легкість самої страви. Адже шашлик досить важка страва для шлунку, тож аби уникнути неприємностей радимо обирати в якості гарніру більше свіжих овочів та зелені.
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Окрім того, у приготуванні гарнір має бути дуже простим та швидким. Хто ж хоче чекати на смачний обід на природі годинами? Тож чудовим варіантом стануть гриби та овочі, які дуже швидко посмажаться на відкритому вогні.
Але існують не лише гарячі гарніри, а ще й холодні, які також підходять до шашлику. Це можуть бути салати, які можна нарізати ще вдома, а заправити – вже безпосередню на природі. Єдина порада – не використовуйте майонез, який може пришвидшити процес псування свіжих овочів. Як варіант використовуйте заправки з оливкової олії, гірчиці чи навіть сметани.
Рецепт гарніру до шашлику – овочі на грилі
Овочі, приготовані на грилі, смачні вже самі по собі. Обирайте пружні овочі та смажте їх зі шкіркою.
Інгредієнти:
× 3 баклажана;
× 3 кабачка;
× 6 грибів;
× 2 солодких перці;
× 3 ст.л. оливкової олії;
× 3 ст.л лимонного соку;
× базилік (кілька гілочок);
× 2 зубчики часнику;
× сіль та перець за смаком.
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На грилі можна обсмажувати будь-які овочі
Рецепт приготування овочевого гарніру до шашлику:
1. Баклажани наріжте кружечками, посоліть і залишіть на 15 хвилин у холодній воді, потім промийте і обсушіть. Це потрібно для того, щоб позбутися надмірної гіркоти цього овочу. Кабачки, гриби та перці наріжте також кружечками.
2. Для маринаду змішайте оливкову олію, лимонний сік, базилік і рубаний часник.
3. Залийте гриби і овочі маринадом. Залиште на одну годину для того, щоб вони добре промаринувалися.
3. Смажте овочі та гриби на грилі по 2 хвилини з кожного боку. Можна також просто нанизати їх на шампури. При подачі посипати зеленню. Окремо можна подати кетчуп або соус чатні.
Рецепт гарніру до шашлику – гриби з сиром
Інгредієнти:
× 12 великих грибів;
× 60 г твердого сиру;
× 50 г вершкового масла;
× зелена цибуля;
× 3 зубчики часнику;
× чебрець за смаком;
× сіль та перець за смаком.
За бажаннями сир можна не додавати, гриби будуть смакувати і так
Рецепт приготування грибного гарніру до шашлику:
1. Почистіть гриби та виріжте ніжки. Сир натріть. Масло розітріть з подрібненим часником.
3. Змастіть капелюшки грибів часниковим маслом і обсмажте на грилі (або на шампурах) по 2 хвилини з кожного боку. Посипте смажені гриби сумішшю цибулі, чебрецю, сиру і смажте ще 3 хвилини, поки сир не почне плавитися. Подавати на стіл гарячими.
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Рецепт гарніру до шашлику – картопля з помідорами
Інгредієнти:
× 8 картоплин;
× 2 помідори;
× 300 мл вершків або 300 г сметани;
× 130 г твердого сиру;
× 50 г вершкового масла;
× петрушка та зелена цибуля;
× сіль та перець за смаком.
Разом із картоплею ви можете обсмажити будь-які інші улюблені овочі
Рецепт приготування гарніру з картоплі до шашлику:
1. Картоплю наріжте скибочками. Якщо картопля невелика – то ви можете запікати її і цілою. Картоплю посоліть, поперчіть, додайте зелень та вершки, масло і добре перемішайте.
2. Загорніть кожну картоплину у фольгу та запікайте на грилі 20-30 хвилин. Після цього розгорніть фольгу та викладіть до картоплі нарізані помідори та сир і запікайте ще 10 хвилин. За бажанням сюди можна додати бекон. При подачі посипте зеленню.
Рецепт гарніру до шашлика з цибулі та помідорів
Інгредієнти:
× 5 ст.л. апельсинового соку;
× 1 червона цибулина;
× 4 великих помідора;
× 3 ст.л. оливкової олії;
× базилік, спеції, приправи і сіль за смаком.
Із обсмажених овочів на грилі можна зробити ще й теплий салат
Рецепт приготування гарніру до шашлика з цибулі та помідорів:
1. Поріжте кільцями червону цибулину, покладіть її в миску з апельсиновим соком, додайте сіль та інші приправи. Залишити на 10 хвилин.
2. Додайте базилік та оливкову олію і добре вимішайте. Наріжте помідори та теж перемішайте.
3. Загорніть порційно у фольгу та запікайте на грилі 10-15 хвилин.
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Рецепт гарніру до шашлику – картопля з часником
Інгредієнти:
× 4 картоплини;
× 150 г вершкового масла;
× 3-4 зубчики часнику;
× 2-3 ст. ложки лимонного соку;
× зелена цибуля, сіль і перець за смаком.
Найкращий варінт гарніру – це запечена картопля у фользі або на грилі
Рецепт приготування гарніру з картоплі до шашлику:
1. Картоплю помийте та загорніть у фольгу. Якщо картопля велика – поріжте на чверть. Загорніть у фольгу та випікайте на грилі 30-40 хвилин до готовності.
2. Перемішайте вершкове масло з сіллю, перцем, часником, лимонним соком і зеленню. Полийте сумішшю готову картоплю та подавайте до столу.
Смачного відпочинку!