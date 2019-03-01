"Гарний урок на осінь": як відреагували політики та активісти на зняття Садового з виборів

Кандидат у президенти України і чинний міський голова Львова 1 березня заявив, що знімає свою кандидатуру із президентських виборів на користь іншого претендента на пост глави держави – Анатолія Гриценка. Свій вчинок Садовий пояснив так: єдиний кандидат від демократичних сил має всі шанси перемогти на виборах президента. Як реагують на дії Садового політики і активісти у соцмережах – читайте далі.

Державницьке рішення

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Чи не першим у соцмережах рішення Садового прокоментував Анатолій Гриценко. Нагадаємо, саме на його користь лідер "Самопомочі" зняв свою кандидатуру на виборах. Він залишив коротке повідомлення, у якому подякував Андрію Садовому і назвав його рішення психологічно непростим.

Гарний урок

Гарним уроком на осінь назвав зняття Садового із виборів нардеп Мустафа Найєм. На його думку, Андрій Садовий подав хороший сигнал всім, хто очікував і хотів такого об’єднання демократичних сил.

Звичайно, краще пізніше, ніж ніколи, це хороший сигнал всім, хто вимагав і чекав такого об'єднання. Але треба розуміти, що втрачений більш ніж рік. Найбільш продуктивний період мобілізації був упущений минулої осені і взимку. Але це хороший урок на осінь. Ми не повинні повторювати цих помилок на парламентських виборах, слід шукати точки дотику різних команд вже зараз,

– написав Найєм.

Знак зрілості

Об’єднання Андрія Садового та Анатолія Гриценка на президентських виборах підтримав і екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

"Те, що Андрій Садовий, який створив таку цікаву політичну організацію як "Самопоміч", готовий поступитися своїми амбіціями – дуже хороший знак зрілості", – написав політик.

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Прецедент для політичної історії

Саме так об’єднання Садового і Гриценка на виборах назвав громадський активіст і голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Крутий мужик

Журналістка Тетяна Даниленко назвала заяву Андрія Садового несподіваною.

В умовах нинішніх виборів, коли усі всім продалися, такий крок – в усіх сенсах дорого коштує,

– написала вона.

Також на рішення Садового відреагувала журналістка Христина Бондаренко.

До речі, після заяви Андрія Садового про свою готовність знятись із виборів на користь Гриценка заявив ще один претендент на пост глави держави – Дмитро Гнап. Відповідне рішення він опублікував у своєму Facebook.

Окрім цього, він назвав дії Садового дуже патріотичними та висловив йому свою підтримку.

Разом з дружиною Наталка Пономарьова записали відеозвернення щодо єдиного кандидата від демократичних сил. Опубліковано Дмитром Гнапом Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Як реагують звичайні українці на цю новину:

Гриценко - чесний, а знявся з виборів заради єдиного кандидата - Садовий — Танчичек (@Tanzilechka) 1 березня 2019 р.

Садовий на брифинге заявил, что снимается в пользу Гриценко. Респект!

И большой привет всем, кто уверял, что объединения не будет. — Михаил Голубев (@golubev_mikhail) 1 березня 2019 р.