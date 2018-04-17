Гаррі Андерсон з фільму жахів "Воно" помер

Зірка американських фільмів Гаррі Андерсон помер у віці 65 років у себе вдома в місті Ашвілл, штат Північна Кароліна. Син Андерсона заявив, що його батько помер своєю смертю. Проте, у поліції заявили, що того дня з будинку Андерсона надійшов виклик. Невдовзі співробітники правоохоронних органів прибули до актора і виявили його тіло.

Про це повідомляє журнал Time. Читайте також: Помер відомий італійський кінорежисер Вітторіо Тавіані Поліцейські підкреслили, що не знайшли доказів, що вказують на насильницьку смерть артиста. Гаррі Андерсон знявся в першій екранізації роману Стівена Кінга "Воно", що вийшла в 1990 році. Він зіграв Річі Тозієра. Американській публіці актор запам'ятався завдяки серіалу «Нічний суд», де виконав роль судді Гаррі Стоуна. Андерсон також з'явився в "Байки зі склепу" і телефільмі "Шпигуни, брехня і голі стегна". Він тричі був номінований на премію «Еммі».