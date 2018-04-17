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Гаррі Андерсон з фільму жахів "Воно" помер

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Помер Гаррі Андерсон
Помер Гаррі Андерсон / apnews

Зірка американських фільмів Гаррі Андерсон помер у віці 65 років у себе вдома в місті Ашвілл, штат Північна Кароліна. Син Андерсона заявив, що його батько помер своєю смертю. Проте, у поліції заявили, що того дня з будинку Андерсона надійшов виклик. Невдовзі співробітники правоохоронних органів прибули до актора і виявили його тіло.

Про це повідомляє журнал Time.

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Поліцейські підкреслили, що не знайшли доказів, що вказують на насильницьку смерть артиста.

Гаррі Андерсон знявся в першій екранізації роману Стівена Кінга "Воно", що вийшла в 1990 році. Він зіграв Річі Тозієра. Американській публіці актор запам'ятався завдяки серіалу «Нічний суд», де виконав роль судді Гаррі Стоуна. Андерсон також з'явився в "Байки зі склепу" і телефільмі "Шпигуни, брехня і голі стегна". Він тричі був номінований на премію «Еммі».

Теги: LifeStyle Новини США Втрати Кіно
Джерело: 24 Канал
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