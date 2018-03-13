Гаррі і Меган: Королівська історія кохання – опубліковано перші кадри з біографічного фільму

Всі шанувальники королівської родини з нетерпінням чекають появи кінострічки "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання", який випустить американський телеканал Lifetime.

Перша інформація про зйомки фільму з’явилась ще в січні, однак на ресурсі Just Jared вже з’явились перші фото зі сцен кінокартини.

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Історія про королівську любов між принцом Гаррі та Меган Маркл покаже ключові сцени з їхнього знайомства та підготувань до весілля, яке, до речі, відбудеться 19 травня 2018 року. Саме до цієї дати, 13 травня,телеканал планує випустити фільм про розвиток ніжних почуттів актриси і британського аристократа.

На перших фотографіях можна побачити головних героїв, – Паріс Фітц-Хенлі, якій дісталася роль Меган Маркл, та Мюррея Фрейсера, який зіграв принца Гаррі. Пара постає на промо-кадрах в романтичних образах двох закоханих.



Принц Гаррі (Мюррей Фрейсер)​ і Меган Маркл (Паріс Фітц-Хенлі)

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На нових фотографіях також з'являються такі герої як королева Єлизавета II (актриса Меггі Салліван), принц Чарльз (Стів Култер), герцогиня Корнуольська (Дебора Рамсі), принц Вільям (Берджесс Ебернетті), Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл), принц Джордж (Престон Карват) і принцеса Шарлотта (Бріела Вайнтрауб).



Принц Вільям (Берджесс Ебернетті) і Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл),

принц Гаррі (Мюррей Фрейсер) і Меган Маркл (Паріс Фітц-Хенлі)



Королева Єлизавета II (Меггі Салліван)



Принц Чарльз (Стів Култер) і герцогиня Корнуольська (Дебора Рамсі)



Принц Вільям (Берджесс Ебернетті) і Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл) з дітьми

принцом Джорджом (Престон Карват) і принцесою Шарлоттою (Бріела Вайнтрауб)