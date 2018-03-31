Гаррі Каспаров закликав бойкотувати ЧС-2018 у Росії

Колишній шахіст Гаррі Каспаров, який є чемпіоном світу, закликав політиків до бойкоту чемпіонату світу з футболу-2018, який влітку відбудеться в Росії.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я, як правило, виступаю проти бойкоту спортивних подій на цій стадії, оскільки це, на мій погляд, карає виключно спортсменів. Але я виступаю за політичний бойкот режиму в Москві і тих ворожих дій, які здійснює керівництво Росії", – сказав Каспаров.

Читайте також: У Путіна відреагували на дипломатичний бойкот ЧС-2018

Свою думку він аргументував отруєнням у Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки. Зазначимо, що Каспаров на сьогодні є політиком і перебуває в опозиції до російської влади.

До слова, до бойкоту ЧС-2018 можуть приєднатися політики і офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія, Японія, Швеція і Данія. Церемонію відкриття турніру пропустить президент Польщі Анджей Дуда.