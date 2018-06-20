Гаррі Кейн – перший англієць за 32 роки, якому вдалося оформити дубль на Чемпіонаті світу

Форвард "Тоттенгема" Гаррі Кейн вперше з часів Гаррі Лінекера оформив дубль за збірну Англії на Чемпіонаті світу та приніс перемогу у 1-ому турі.

Матч групи G між Англією та Тунісом став справжнім фурором для форварда та капітана збірної Англії – Гаррі Кейна. У першому таймі йому вдалось відкрити рахунок у матчі – гравець "Тоттенгема" впевнено зіграв на добиванні.

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Після цього низку моментів змарнували вінгери "трьох левів" Лінгард та Стерлінг. За цю халатність підопічні Гарета Саутгейта були наказані та отримали пенальті у свої ворота – сфолив Кайл Уокер. Вирок чітко виконав Фержані Сассі.

Після цього англійці притисли Туніс на його половині поля, але зуміли вразити ворота африканської команди лише наприкінці матчу. Гаррі Кейн з кутового приніс перемогу англійцям і став першим у складі "трьох левів", якому вдалось оформити дубль з часів Чемпіонату світу 1986 року. Останнім, кому підкорялась ця позначка, був Гаррі Лінекер, який теж, доречі, захищав кольори лондонського "Тоттенгема".