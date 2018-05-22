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Гаррі ще доступний: IKEA здивували продуктом для незаміжніх

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Гаррі ще доступний: IKEA здивували продуктом для незаміжніх
Гаррі ще доступний: IKEA здивували продуктом для незаміжніх / www.gettyimages.in

Перед королівським весіллям принца Гаррі і Меган Маркл сувенірні лавки Великобританії просто ломились від різноманіття продукції з зображеннями наречених. Однак шведська компанія IKEA здивувала покупців не менш оригінальним продуктом.

Так, представники компанії повідомили, що виробник меблів випустив біле крісло з назвою "Гаррі" ("Harry").

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"Не турбуйтеся, пані. Harry все ще доступний", – так звучить рекламний слоган IKEA і коштує такий продукт 65 доларів.

Крісло стало доступним серед товарів IKEA вже в суботу – в день весілля принца Гаррі і Меган. Коментатори під Facebook-дописом ставлять "захоплені" вподобання та навіть залишають пікантні коментарі.

Нагадаємо, що 19 травня відбулось королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія. Перед весільною церемонія Єлизавета II удостоїла свого внука-нареченого та його дружину титулами герцогів Сассекських. На самому весільні були присутні кілька тисяч гостей, серед яких подружжя Клуні, Серени Вільямс, Бекхемів та багато інших.

Теги: LifeStyle Декор і дім Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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