Гаррі Стайлс позував з куркою і цуценятами для нової кампанії Gucci: фото
Популярний співак, екс-соліст One Direction Гаррі Стайлс знявся у новій рекламній кампанії Men’s Tailoring від Gucci.
24-річний Гаррі Стайлс позує фотографу Глену Лачфорду у традиційному британському пабі Fish & Chips.
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Щоправда, такий вибір локації незвичайний для Gucci, але креативний дизайнер Мікеле додає цим частку іронії навіть у кампейн лінії чоловічих костюмів. Так, на одному кадрі Стайлс в оточенні собак, на іншому – з куркою в руках, на фоні вітрини і разом зі звичайними відвідувачами кафе.
Гаррі Стайл для нового кампейну Gucci
Джерело: 24 Канал
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