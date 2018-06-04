Гаррі Стайлс позував з куркою і цуценятами для нової кампанії Gucci: фото

Популярний співак, екс-соліст One Direction Гаррі Стайлс знявся у новій рекламній кампанії Men’s Tailoring від Gucci.

24-річний Гаррі Стайлс позує фотографу Глену Лачфорду у традиційному британському пабі Fish & Chips.

Читайте також: 88-річна актриса стала обличчям Gucci: яскраві фото кампейну

Щоправда, такий вибір локації незвичайний для Gucci, але креативний дизайнер Мікеле додає цим частку іронії навіть у кампейн лінії чоловічих костюмів. Так, на одному кадрі Стайлс в оточенні собак, на іншому – з куркою в руках, на фоні вітрини і разом зі звичайними відвідувачами кафе.



Гаррі Стайл для нового кампейну Gucci