Гаррісон Форд знову зіграє у фільмі про пригоди Індіани Джонса

Популярний 75-літній актор зніметься в п'ятому фільмі про Індіану Джонса, який зніматиме культовий режисер Стівен Спілберг.

Оскароносний режисер повідомив, що знімання розпочнеться у квітні наступного року у Британії. А у головній ролі легендарного шукача пригод Спілберг бачить лише незмінного "доктора Джонса" 75-річного Гаррісона Форда.

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Варто зауважити, що у актора були серйозні проблеми зі здоров'ям. Шість років тому він пережив онкологічну операцію. Наразі Форд почувається добре і оптимістично налаштований на роботу.

Прем’єра п’ятої стрічки "Індіана Джонс" запланована на червень 2020 року. Бюджет фільму – 200 мільйонів доларів.

Першу картину "Індіана Джонс: В пошуках втраченого ковчегу" знімали майже 40 років тому. На той час Гаріссону було трохи більше 35 років.

Нагадаємо, що восени минулого року Гаррісон Форд врятував жінку, яка потрапила в ДТП.