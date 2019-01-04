Гарсія нокаутує Ломаченка, – чемпіон WBA

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBA Super Лео Санта Крус назвав боксера, який може перемогти українця Василя Ломаченка.

Санта Крус впевнений, що Майкі Гарсія нокаутує Василя Ломаченка.

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"Він чудовий боєць, він дійсно дуже вмілий боксер. Думаю, буде складно знайти людину, яка поб'є Ломаченка в його ж дивізіоні. Але я знаю одного такого – це Майкі Гарсія. Думаю, він дуже сильний. Ломаченко дасть бій, але Гарсія нокаутує його", – заявив Санта Крус.

Нагадаємо, що чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко не приховує, що хоче битися з Майкі Гарсія. Однак є ряд перешкод в організації цього поєдинку.