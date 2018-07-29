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Гарсія по очкам переміг Істера та завоював пояс IBF: відео бою

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Майкі Гарсія переміг Роберта Істера
Майкі Гарсія переміг Роберта Істера

Чемпіон WBC Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) завоював пояс IBF у легкій вазі, перемігши Роберта Істера-молодшого (21-1, 14 КО).

Гарсія домінував в рингу в більшості раундів, а в третьому навіть відправив Істера в нокдаун. Майкі здобув одноголосну перемогу по очках: 116:111, 117:110, 118:109.

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30-річний Гарсія є непереможеним боксером, вигравши всі 39 поєдинків (30 нокаутом) в кар'єрі. 27-річний Істер зазнав першої поразки в кар'єрі при 21 перемозі (14 нокаутом).

Нам цей бій цікавий тим, що визначився чемпіон за двома версіями в категорії Василя Ломаченка, який в легкій вазі є чемпіоном за версією WBA.

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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