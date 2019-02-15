Гаряча доба на Донбасі: окупанти гатили з забороненої зброї, поранено бійців ЗСУ

14 лютого окупаційні війська Росії 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого троє бійців ЗСУ отримали поранення. Водночас, українським захисникам вдалося знищити двох проросійських бойовиків.

Бойовики, обстрілюючи українські позиції, 8 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Окупанти обстрілювали захисників України з мінометів, озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, станкових гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Авдіївка, Павлопіль, Мар'їнка, Новолуганське, Кримське, Зайцеве та хутора Вільний.

Окрім того, вранці 14 лютого російські окупаційні війська обстріляли Новолуганське з артилерії з використанням високоточних корегованих артилерійських снарядів російського виробництва "Краснополь". Під час обстрілів був зруйнований житловий будинок.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, 14 лютого двох окупантів знищено та чотирьох поранено,

– додали у штабі.

Бойовики протягом доби активно застосовували безпілотні літальні апарати для корегування артилерійського вогню. Проте, українським бійцям вдалося збити чотирі ворожі квадрокоптери.

Протягом поточної доби, 15 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.