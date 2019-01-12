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      Гаряча доба на Донбасі: є поранені серед українських бійців та жертви серед окупантів

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      На Донбасі два українські військові отримали поранення
      На Донбасі два українські військові отримали поранення / Фото з відкритих джерел

      11 січня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого двоє захисників отримали поранення. Водночас, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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      Зокрема, окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у районі селища Кряківка на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку та з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Водяне, Лебединське, Гнутове на Маріупольському напрямку.

      У відповідь на такі провокації бойовиків українські військові застосовували чергові вогневі засоби.

      Внаслідок злочинних та підступних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, 11 січня, двох окупантів було знищено та двох поранено,
      – додали у штабі.

      Водночас, протягом поточної доби, 12 січня, російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях українських бійців.

       

      Теги: Війна на Донбасі Збройні сили України Новини України
      Джерело: 24 Канал
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