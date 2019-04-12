Гаряча доба на Донбасі: загинув український військовий, знищено 9 окупантів

Впродовж доби 11 квітня збройні формування Російської Федерації 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув.

Ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ 19 разів: біля населених пунктів Лебединське, Новотроїцьке, Новоселівка, Гнутове, Водяне, а також біля села Павлопіль та у районі передмістя Авдіївки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу села Катеринівка.

Під час обстрілів один український захисник загинув, ще вісім військовослужбовців отримали поранення.

У прес-штабі додали, що за даними розвідки, дев'ять окупантів було знищено, ще вісім – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі села Пищевик та у районі населеного пункту Чермалик.



