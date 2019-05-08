Загострення на Донбасі: ЗСУ втратили двох бійців, але знищили окупантів

Російські окупаційні війська значно активізувалися на Донбасі. 7 травня бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого загинув військовий. Водночас, бійці ЗСУ дали жорстку відповідь на обстріли ворога і знищити трьох окупантів.

Проросійські бойовики під час обстрілів українських позицій 12 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 120-ти і 82-міліметрові міномети.

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Окупанти цілу добу гатили по українських захисниках з бойових машин піхоти, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Загалом проросійські бойовики здійснили ворожі обстріли по силах ООС в районі населених пунктів Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Миколаївки, Гнутового, Невельського, Старогнатівки, Новоселівки другої, Лебединського, Богданівки, Новозванівки, Попасної, Катеринівки, Південного, Станиці Луганської та хутора Вільний.

Мар'їнка, Березове, Пищевик, Павлопіль, , Новолуганське, Майорськ, Шуми і Золоте-4.

Внаслідок обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох – поранено,

– додали у штабі.

Також, бійцям ЗСУ вдалося знищити дві бойові машини піхоти ворога та довготривалу вогневу споруду.

Водночас, українські військові не відкривали вогонь у відповідь в межах ділянки розведення сил біля Станиці Луганської.

З початку доби, 8 травня, ворог двічі обстріляв позиції українських військових поблизу Мар'їнки та Павлополя, внаслідок чого загинув ще один захисник.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.