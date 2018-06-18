Гаряча матуся: Кайлі Дженнер одягнула пікантний образ в ресторан

Світська левиця та матір 4-місячної донечки Стормі – Кайлі Дженнер, часто одягає на світські заходи та прогулянки провокативні образи. Її похід на вечерю в каліфорнійський ресторан відзначився не меншою пікантністю.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Для свого походу на вечерю в ресторан Craig в Західному Голлівуді, штат Каліфорнія, зірка обрала сексуальні сірі лосини з високою талією від Александра Ванга, які підкреслювали її широкі берда і сідниці. На верх дівчина обрала короткий спортивний топ білого кольору з сексуальним декольте, а образ завершила прозорими підборами.

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Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер

Образ Кайлі доповнила лаконічним зібраним волоссям у хвіст, ніжним макіяжем, для якого вона часто використовує власну косметику Kylie Cosmetics, та яскравими рожевими нігтями.



Кайлі Дженнер

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 17 Чер 2018 р. о 10:59 PDT

Провести вечір вона вирішила з однією своєю кращою подругою Джордін Вудс, яка обрала чорне плаття в горох. Свою донечку Стормі Кайлі, схоже, залишила на догляді няні або ж бабусі Кріс Дженнер.



Джордін Вудс

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер несподівано видалила всі фото 4-місячної донечки Стормі в Instagram. За словами інсайдерів, Кайлі погрожували викрасти доньку.