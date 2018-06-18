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Гаряча матуся: Кайлі Дженнер одягнула пікантний образ в ресторан

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Світська левиця та матір 4-місячної донечки Стормі – Кайлі Дженнер, часто одягає на світські заходи та прогулянки провокативні образи. Її похід на вечерю в каліфорнійський ресторан відзначився не меншою пікантністю.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Для свого походу на вечерю в ресторан Craig в Західному Голлівуді, штат Каліфорнія, зірка обрала сексуальні сірі лосини з високою талією від Александра Ванга, які підкреслювали її широкі берда і сідниці. На верх дівчина обрала короткий спортивний топ білого кольору з сексуальним декольте, а образ завершила прозорими підборами.

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Кайлі Дженнер


Кайлі Дженнер

Образ Кайлі доповнила лаконічним зібраним волоссям у хвіст, ніжним макіяжем, для якого вона часто використовує власну косметику Kylie Cosmetics, та яскравими рожевими нігтями.


Кайлі Дженнер

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Провести вечір вона вирішила з однією своєю кращою подругою Джордін Вудс, яка обрала чорне плаття в горох. Свою донечку Стормі Кайлі, схоже, залишила на догляді няні або ж бабусі Кріс Дженнер.


Джордін Вудс

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер несподівано видалила всі фото 4-місячної донечки Стормі в Instagram. За словами інсайдерів, Кайлі погрожували викрасти доньку.

Теги: Мода LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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