Гаряча ніч на Донбасі: українські бійці знищили техніку окупанта та поранили дев'ятьох бойовиків
За минулу добу, 26 лютого, ворог 11 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок обстрілу троє наших захисників зазнали поранень. Проте в боргу не лишились. Українським військовим вдалося знищити техніку проросійських бойовиків та поранити дев'ятьох окупантів.
Російські окупаційні війська застосували бойові машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомили у штабі ООС.
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З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог стріляв біля Верхньоторецького, з мінометів – поблизу Лебединського, Новолуганського, Попасної, Хутору Вільний, Малинового, Лобачевого, Кримського.
Зокрема, в районі Новоголуганського і Попасної використали бойові машини піхоти.
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