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      Гаряча ніч на Донбасі: українські бійці знищили техніку окупанта та поранили дев'ятьох бойовиків

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      Військові ЗСУ знищили техніку бойовиків (ілюстративне фото)
      Військові ЗСУ знищили техніку бойовиків (ілюстративне фото) / 24 канал

      За минулу добу, 26 лютого, ворог 11 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок обстрілу троє наших захисників зазнали поранень. Проте в боргу не лишились. Українським військовим вдалося знищити техніку проросійських бойовиків та поранити дев'ятьох окупантів.

      Російські окупаційні війська застосували бойові машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомили у штабі ООС. 

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      З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог стріляв біля Верхньоторецького, з мінометів – поблизу Лебединського, Новолуганського, Попасної, Хутору Вільний, Малинового, Лобачевого, Кримського. 

      Зокрема, в районі Новоголуганського і Попасної використали бойові машини піхоти.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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