13:21
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      З даху маршрутки у Дніпрі полився гарячий душ: відео

      2 Читать новость на русском
      У маршрутці з даху текла гаряча вода у Дніпрі 13 лютого 2020 / Колаж 24 каналу

      У Дніпрі в салоні маршрутки №35 з даху почав литися окріп 13 лютого. Чи потрапив хтось із пасажирів під цей "гарячий душ" – невідомо, адже про подію стало відомо тільки завдяки відео з соцмереж.

      Окріп у маршрутці лився на пасажирські сидіння поряд із дверима автобуса.

      Дивіться також відео: У росіянки вибухнула ковбаса

      За гарячу воду доплачувати не потрібно, ця опція входить у вартість проїзду 8 гривень,
      – повідомили в телеграм-каналі "Х*евый Днепр".

      Можна припустити, чому зі стелі маршрутки лився окріп: причиною могла стати тріщина у трубі радіатора. Адже такі інциденти ставалися вже в інших маршрутках в українських містах.

      До речі, в листопаді 2019 року в Києві з даху в салоні маршрутки лилася дощова вода. Тож пасажирам довелося їхати з відкритими парасольками.

      Дивіться відео, як у салоні маршрутки з даху текла гаряча вода:

      гаряча вода з даху маршрутки у Дніпрі 13 лютого 2020 відео
      Скріншот повідомлення з телеграм-каналу про "гарячий душ" у маршрутці Дніпра

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      47897
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Курйозні новини Транспорт Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:46 Хто така Зоряна Скалецька: біографія очільниці МОЗ
      21555
      сьогодні , 12:00 Нова тактика Кремля в Сирії: як Росія відповіла США за блокування патрулів
      Олександр Коваленко 485
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      759
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      138
      сьогодні , 10:30 Секретна зброя РФ на Донбасі: російський найманець "злив" докази в мережу
      Михайло Макарук 2268
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук