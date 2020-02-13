З даху маршрутки у Дніпрі полився гарячий душ: відео
У Дніпрі в салоні маршрутки №35 з даху почав литися окріп 13 лютого. Чи потрапив хтось із пасажирів під цей "гарячий душ" – невідомо, адже про подію стало відомо тільки завдяки відео з соцмереж.
Окріп у маршрутці лився на пасажирські сидіння поряд із дверима автобуса.
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За гарячу воду доплачувати не потрібно, ця опція входить у вартість проїзду 8 гривень,
– повідомили в телеграм-каналі "Х*евый Днепр".
Можна припустити, чому зі стелі маршрутки лився окріп: причиною могла стати тріщина у трубі радіатора. Адже такі інциденти ставалися вже в інших маршрутках в українських містах.
До речі, в листопаді 2019 року в Києві з даху в салоні маршрутки лилася дощова вода. Тож пасажирам довелося їхати з відкритими парасольками.
Дивіться відео, як у салоні маршрутки з даху текла гаряча вода:
Скріншот повідомлення з телеграм-каналу про "гарячий душ" у маршрутці Дніпра