04:13
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Гаряча вода, якої не було: звідки в платіжках киян з'явились фантомні суми за газ

      966 Читать новость на русском
      Киянам доведеться заплатити за гарячу воду, якої не було
      Киянам доведеться заплатити за гарячу воду, якої не було / Фото з відкритих джерел

      Від квітня, коли закінчився опалювальний сезон, киян поставили перед фактом – не буде і гарячої води. Без неї люди жили півроку. Аж у жовтні у деяких будинках вода почала з'являтися, і прийшли нові платіжки. Проте не за гарячу воду, а за газ. І з фантомними сумами.

      Останні кілька днів дописувачі у соцмережах лише це і обговорюють, розповідає у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк. 

      Читайте також:  Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники

      Люди не можуть зрозуміти: за що їм понараховували кому зайвих 50, кому майже 400 гривень. Найдопитливіші перегорнули платіжку та прочитали пояснення від компанії "Київгаз".

      За період відсутності гарячої води усім абонентам нарахували підвищений об'єм споживання блакитного палива. Адже, імовірно, холодну воду довелось підігрівати на газу. Тобто, коли гаряча вода є, на одну людину споживання газу плюс-мінус 3 куби і 23 гривні відповідно, за відсутності тепленької – вже норма більше 5 кубів та тариф відповідно 37 гривень. Різниця множиться на кількість прописаних,
      – пояснила Мартинюк.

      Людей така позиція "Київгазу" обурила. Мало того, що вони не з власної вини страждали через відсутність централізованого гарячого водопостачання. Дуже багато людей витратили від 3 до 5 тисяч гривень на встановлення бойлерів плюс сплачували за спожиту за підігрів води електрику, а це мінімум 100-200 кіловат – близько 200-300 гривень, тепер ще й доведеться платити "коригування" за газ, який в такий спосіб більшість і не використовувала.

      "Так що плюс "Київгазу" по отаких коригуваннях може бути доволі непоганим. Теоретично і навіть юридично "Київгаз" правий. Справді, така формула закладена в урядовій постанові. І такий прадідівськй метод підігріву води – в каструлях на плиті – постійно використовувася у 90-ті та на початку 2000-х. Але сьогодні 2018 рік. Електричні бойлери, електричні чайники є у багатьох оселях. Прадавнім способом підігріву води задля того, аби помитися, користуються одиниці", – переконана журналістка. 

      Мартинюк наголосила, що платити треба за те, що спожив, а не за те, що "намалювали" у платіжці. Тож варто з цієї сумної історії зробити висновки та боротись із такими рахівниками їхніми ж методами – встановлювати лічильники і показувати реальне споживання.

      Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 28 жовтня 2018

       

      Теги: Новини України Новини Києва комунальні послуги Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      28 жовтня , 23:13 Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 жовтня , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      28 жовтня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      28 жовтня , 19:30 Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 жовтня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Пекельна маршрутка: 5 людей отримали опіки в транспорті, дитина в реанімації
       11 липня 2017 , 22:48
      У Калинівці й надалі спостерігається поодинока детонація боєприпасів, – ДСНС
       30 вересня 2017 , 08:58
      Знаменитий наставник "Бетіса" засипав Зозулю компліментами після дебюту українця
       5 серпня 2016 , 20:21
      Найдорожчий футболіст Барселони пропустить матч проти Реала
       22 вересня 2017 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук