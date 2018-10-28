Гаряча вода, якої не було: звідки в платіжках киян з'явились фантомні суми за газ

Від квітня, коли закінчився опалювальний сезон, киян поставили перед фактом – не буде і гарячої води. Без неї люди жили півроку. Аж у жовтні у деяких будинках вода почала з'являтися, і прийшли нові платіжки. Проте не за гарячу воду, а за газ. І з фантомними сумами.

Останні кілька днів дописувачі у соцмережах лише це і обговорюють, розповідає у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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Люди не можуть зрозуміти: за що їм понараховували кому зайвих 50, кому майже 400 гривень. Найдопитливіші перегорнули платіжку та прочитали пояснення від компанії "Київгаз".

За період відсутності гарячої води усім абонентам нарахували підвищений об'єм споживання блакитного палива. Адже, імовірно, холодну воду довелось підігрівати на газу. Тобто, коли гаряча вода є, на одну людину споживання газу плюс-мінус 3 куби і 23 гривні відповідно, за відсутності тепленької – вже норма більше 5 кубів та тариф відповідно 37 гривень. Різниця множиться на кількість прописаних,

– пояснила Мартинюк.

Людей така позиція "Київгазу" обурила. Мало того, що вони не з власної вини страждали через відсутність централізованого гарячого водопостачання. Дуже багато людей витратили від 3 до 5 тисяч гривень на встановлення бойлерів плюс сплачували за спожиту за підігрів води електрику, а це мінімум 100-200 кіловат – близько 200-300 гривень, тепер ще й доведеться платити "коригування" за газ, який в такий спосіб більшість і не використовувала.

"Так що плюс "Київгазу" по отаких коригуваннях може бути доволі непоганим. Теоретично і навіть юридично "Київгаз" правий. Справді, така формула закладена в урядовій постанові. І такий прадідівськй метод підігріву води – в каструлях на плиті – постійно використовувася у 90-ті та на початку 2000-х. Але сьогодні 2018 рік. Електричні бойлери, електричні чайники є у багатьох оселях. Прадавнім способом підігріву води задля того, аби помитися, користуються одиниці", – переконана журналістка.

Мартинюк наголосила, що платити треба за те, що спожив, а не за те, що "намалювали" у платіжці. Тож варто з цієї сумної історії зробити висновки та боротись із такими рахівниками їхніми ж методами – встановлювати лічильники і показувати реальне споживання.

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 28 жовтня 2018