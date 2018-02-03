Гаряченькі фото популярної російської спортсменки злили у мережу (18+)

У мережі з'явилися пікантні фотографії віце-чемпіонки Росії та абсолютна чемпіонка Arnold Classic Europe-2016 у номінації Women's Physique (суміш бодібілдингу та фітнесу) Валентини Мішиної. Усі світлини було зроблено ще до того, як дівчина професійно зайнялася спортом.

Як повідомляє ресурс "Обозреватель" Валентина до того, як стала знаменитою культуристкою, шукала себе в модельному бізнесі.

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Так, дівчина знімалася в різних відвертих фотосесіях, а удеяких навіть демонструвала своє оголене тіло.

Як підкреслює видання, одну із таких зйомок нещодавно розкопали блогери.

Зауважимо, що тоді росіянка ще не вживала стероїди та виглядала цілком жіночно.



Валентина Мішина зараз