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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гаряченькі фото популярної російської спортсменки злили у мережу (18+)

00:43, сьогодні 5274 Читать новость на русском
Валентина Мішина
Валентина Мішина / Соцмережі

У мережі з'явилися пікантні фотографії віце-чемпіонки Росії та абсолютна чемпіонка Arnold Classic Europe-2016 у номінації Women's Physique (суміш бодібілдингу та фітнесу) Валентини Мішиної. Усі світлини було зроблено ще до того, як дівчина професійно зайнялася спортом.

Як повідомляє ресурс "Обозреватель" Валентина до того, як стала знаменитою культуристкою, шукала себе в модельному бізнесі.

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Так, дівчина знімалася в різних відвертих фотосесіях, а удеяких навіть демонструвала своє оголене тіло.

Як підкреслює видання, одну із таких зйомок нещодавно розкопали блогери.

Зауважимо, що тоді росіянка ще не вживала стероїди та виглядала цілком жіночно.

Секс, спорт, Мішина, культуризм, Росія
Валентина Мішина зараз

Теги: Новини Росії LifeStyle Новини культури Секс
Джерело: 24 Канал
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