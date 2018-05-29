Гарячі сестри Кардашян показали звабливі фігури біля басейну: фото

Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" не упускають нагоди відпочити та зробити гарячі фото. Сестри Кортні Кардашян та Кендалл Дженнер вирішили зробити вечірку біля басейну.

Нещодавно у Франції закінчився Каннський фестиваль, а Тижні моди ще не стартували. Відтак у моделей Кортні Кардашян та Кендалл Дженнер з'явився вільний час для відпочинку, який зірки провели разом. До звабливої вечірки знаменитості запросили подруг – Сімі Хадро та Джордан Вудс.

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Зустрілись дівчата в одному з маєтків родини Кардашян в Лос-Анджелесі, на території якого розташований чималий басейн. Вбравши сексапільні купальники, моделі розважались, насолоджуючись сонячним днем. Освіжаючі напої з льодом додавали прохолоди в спеку.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 27 Тра 2018 р. о 8:03 PDT

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 28 Тра 2018 р. о 3:15 PDT

Не обійшлось і без звабливих ігор та фотографій. Моделі, озброївшись водними пістолетами, пікантно позували перед камерою. Окрім цього, Кортні Кардашян та Кендалл Дженнер сексуально сиділи на надувних водних мотоциклах, демонструючи апетитні форми свого тіла та струнку фігуру.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 28 Тра 2018 р. о 4:07 PDT