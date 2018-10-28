Гарячий нічний бій на Донбасі: на відео зняли сутичку між українськими військовими та бойовиками
У мережі опубліковане яскраве відео, на якому зафіксований нічний бій українських бійців Операції об’єднаних сил з проросійськими бойовиками на території Авдіївської промзони, що відбувся 26 жовтня. Помітивши через тепловізори тепловий рух, українські військові відкрили вогонь по цілях противника.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці MIL.IN.UA.
Повідомляється, що під обстріли проросійських бойовиків потрапили залізобетонні ангари промзони, що вже довго захищають українських бійців на цих позиціях. Російські окупанти відкрили вогонь, намагаючись розбити бетонну оборону і загнати українських військових в окопи.
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Під час бою між українськими захисниками обірвався зв'язок, тож військові почали шукати обрив проводу, і в цей момент бойовики відкрили по їх позиціях вогонь з гранатометів. Бійці ЗСУ активно придушили ворожі вогневі точки, щоб безпечно відновити лінії зв'язку.
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