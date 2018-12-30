14:51
30 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Гассієв оцінив шанси Усика в бою з росіянином Лебедєвим

      121 Читать новость на русском
      Гассієв оцінив шанси Усика в бою з росіянином Денисом Лебедєвим
      Гассієв оцінив шанси Усика в бою з росіянином Денисом Лебедєвим / ntv.ru

      Колишній чемпіон WBA і IBF в першій важкій вазі Мурат Гассієв поділився думкою щодо можливого бою між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та Денисом Лебедєвим.

      На думку Гассієва, якого Усику вдалося перемогти, бій буде цікавим.

      Читайте також: Чому Усик не буде битися з Лебедєвим

      "Якщо у них вийде домовитися, то думаю, бій відбудеться. WBA ніби як зобов'язала провести такий бій. Цей поєдинок буде дуже цікавим. Із задоволенням його подивлюся. І якщо цей бій буде в Росії або в Україні, то при можливості з радістю поїду подивитися", – сказав Гассієв у коментарі "РИА-Спорт".

      "Щодо підсумків важко загадувати, обидва боксери рухаються на ногах, роблять приблизно одне й те саме. Просто Усик більш багатоударний, а Лебедєв жорсткіший. Шанси, напевно, 50 на 50", – резюмував Гассієв.

      Як відомо раніше, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала українського боксера Олександра Усика до 10 березня 2019 року провести бій з росіянином Денисом Лебедєвим. Про це повідомив менеджер Лебедєва Вадим Корнілов.

      Багато фанів Усика моментально затаврували ганьбою WBA. Однак вони не зовсім праві. Адже ситуація з чемпіоном у відпустці Лебедєвим – довгограюча і це не перша резолюція, яку прийняла WBA стосовно росіянина.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сьогодні , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 199
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сьогодні , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1384
      Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      сьогодні , 10:02 Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах
      Настя Сукач 15178
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сьогодні , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 1254
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Індепендьєнте" вдома поступилося "Рівер Плейту"
       28 лютого 2011 , 13:31
      Після Фінка з "Гамбурґа" може піти Ван дер Варт
       20 вересня 2013 , 11:30
      Вацко: Можна привітати "Шахтар" з придбанням нового латераля
       29 квітня 2014 , 15:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук