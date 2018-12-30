Гассієв оцінив шанси Усика в бою з росіянином Лебедєвим

Колишній чемпіон WBA і IBF в першій важкій вазі Мурат Гассієв поділився думкою щодо можливого бою між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та Денисом Лебедєвим.

На думку Гассієва, якого Усику вдалося перемогти, бій буде цікавим.

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"Якщо у них вийде домовитися, то думаю, бій відбудеться. WBA ніби як зобов'язала провести такий бій. Цей поєдинок буде дуже цікавим. Із задоволенням його подивлюся. І якщо цей бій буде в Росії або в Україні, то при можливості з радістю поїду подивитися", – сказав Гассієв у коментарі "РИА-Спорт".

"Щодо підсумків важко загадувати, обидва боксери рухаються на ногах, роблять приблизно одне й те саме. Просто Усик більш багатоударний, а Лебедєв жорсткіший. Шанси, напевно, 50 на 50", – резюмував Гассієв.

Як відомо раніше, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала українського боксера Олександра Усика до 10 березня 2019 року провести бій з росіянином Денисом Лебедєвим. Про це повідомив менеджер Лебедєва Вадим Корнілов.

Багато фанів Усика моментально затаврували ганьбою WBA. Однак вони не зовсім праві. Адже ситуація з чемпіоном у відпустці Лебедєвим – довгограюча і це не перша резолюція, яку прийняла WBA стосовно росіянина.

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