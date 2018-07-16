Гассієв вилетів у Москву на бій з Усиком: фото
Російський боксер Мурат Гассієв вилетів до Москви на бій з українцем Олександром Усиком, який запланований на 21 липня.
Відповідне фото Гассієв опублікував у своєму Instagram.
Чемпіон світу у важкій вазі Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) у понеділок, 16 липня, вранці вилетів з аеропорта Лос-Анджелеса в Москву. Разом з боксером в Росію відправився перспективний український напівсередньоваговик Сергій Богачук (9-0, 9 KO), який виступить в андеркарті поєдинку.
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Нагадаємо, 21 липня росіянин битиметься за 5 поясів у важкій вазі проти українського чемпіона за версіями WBC і WBO Олександра Усика.
Джерело: 24 Канал
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