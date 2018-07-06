Гассієв зізнався, що вважає Усика фаворитом бою

Чемпіон IBF і WBA в першій важкій вазі Мурат Гассієв вважає, що його чекає найважчий суперник у кар'єрі в особі чемпіона WBO і WBC Олександра Усика.

Російський боксер розповів, що у нього немає мандражу перед боєм.

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"Те, що Усик є фаворитом, на мене ніяк не тисне. Я розумію, чому він фаворит, знаю його досягнення, але в той же час він черговий мій суперник, і для мене первинний лише сам цей факт. Я виходжу на бій проти суперника, а не проти фаворита. Може бути, це не дуже нормальна ситуація, але ніякого мандражу перед фаворитами я не відчуваю", – сказав Гассієв виданню Rusboxing.

Також Мурат зазначив, що саме українець стане найважчим суперником у його кар'єрі.

"Усик вважався лідером рейтингу в нашій вазі, а його вихід у фінал турніру зайвий раз довів, чому він очолює рейтинг. Я впевнений, що зараз мене чекає найсильніший суперник за всю мою кар'єру", - зізнався Гассієв.

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Фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.

Окрім того, однією з головних подій стане бій за звання абсолютної чемпіонки світу з боксу в напівсередній вазі серед жінок між Сесілією Брекхус (33-0-0), що є діючою володаркою поясів WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в напівсередній вазі з Норвегії, і росіянкою Інною Сагайдаковського (7-0-0), що володіє титулом чемпіонки світу WBC в середній вазі.