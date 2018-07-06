20:57
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Гассієв зізнався, що вважає Усика фаворитом бою

101 Читать новость на русском
Мурат Гассієв
Мурат Гассієв

Чемпіон IBF і WBA в першій важкій вазі Мурат Гассієв вважає, що його чекає найважчий суперник у кар'єрі в особі чемпіона WBO і WBC Олександра Усика.

Російський боксер розповів, що у нього немає мандражу перед боєм.

Читайте також: Брієдіс проведе бій з Делурьє в андеркарді поєдинку Усик – Гассієв

"Те, що Усик є фаворитом, на мене ніяк не тисне. Я розумію, чому він фаворит, знаю його досягнення, але в той же час він черговий мій суперник, і для мене первинний лише сам цей факт. Я виходжу на бій проти суперника, а не проти фаворита. Може бути, це не дуже нормальна ситуація, але ніякого мандражу перед фаворитами я не відчуваю", – сказав Гассієв виданню Rusboxing.

Також Мурат зазначив, що саме українець стане найважчим суперником у його кар'єрі.

"Усик вважався лідером рейтингу в нашій вазі, а його вихід у фінал турніру зайвий раз довів, чому він очолює рейтинг. Я впевнений, що зараз мене чекає найсильніший суперник за всю мою кар'єру", - зізнався Гассієв.

Читайте також: Усик – Гассієв: епатажний екс-чемпіон світу Валуєва зробив прогноз

Фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.

Окрім того, однією з головних подій стане бій за звання абсолютної чемпіонки світу з боксу в напівсередній вазі серед жінок між Сесілією Брекхус (33-0-0), що є діючою володаркою поясів WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в напівсередній вазі з Норвегії, і росіянкою Інною Сагайдаковського (7-0-0), що володіє титулом чемпіонки світу WBC в середній вазі.

Теги: Новини спорту Усик – Гассієв Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук