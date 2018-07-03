Гассієв зупинить Усика достроково, – тренер росіянина

Тренер російського боксера Мурата Гассієва (26-0, 19 КО) Абель Санчес не сумнівається в перемозі його підопічного над Олександром Усиком (14-0, 11 КО).

Санчес вважає, що його підопічний достроково переможе у фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії.

"Я не нервую напередодні фіналу. З чого мені нервувати? Якби бій між Гассієвим і Усиком був за правилами любительського боксу, тоді я б нервував. Але це не так. У Гассієва є перевага в мощі. І я впевнений, що він зупинить Усика достроково. Припускаю, зробить це ударом по корпусу", – сказав він.

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Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня. Місце проведення – "Олімпійський" у Москві. Варто додати, що переможець поєдинку отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.