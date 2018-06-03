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Гастрит: як лікувати та як уберегтись від захворювання

201 Читать новость на русском
Гастрит: профілактика та лікування
Гастрит: профілактика та лікування / Фото з відкритих джерел

Гастрит — це захворювання, при якому утворюється запалення оболонок шлунку. І аби уникнути проблем зі шлунково-кишковим трактом, варто дотримуватись простих рекомендацій медиків.

Про це розповіла гастроентеролог Ірина Мірошниченко, передає ТСН.

Профілактика гастриту

Найважливішим і найпростішим способом вберегтись від гастриту є здорове харчування. Їсти необхідно хоча б чотири рази на день і споживати їжу невеликими порціями.

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Варто не забувати про те, що сніданок має бути ситним, а вечеря — легкою. Медики рекомендують споживати рибу, дієтичні сорти м’яса та птиці, свіжу зелень, овочі, фрукти і натуральні соки.

Аби уникнути гастриту – їжте супи

Аби уникнути гастриту – їжте супи

Варто відмовитись від смаженої свинини, газованих і алкогольних напоїв та тістечок. Також краще забути про такі продукти, як: чіпси, сухарики, солоні горішки, копчені та консервовані продукти, ковбасні вироби, фастфуд та здобу. Ще фахівці рекомендують обмежити додавання до страв спецій та приправ (часник, цибуля, перець, лимонний сік, гірчиця ат інше).

Окрім того, аби вберегти шлунок від гастриту, варто стежити, щоб:
- не пити каву натщесерце;
- обмежити вживання ковбасних виробів та напівфабрикатів;
- не пропускати сніданок і не їсти за 3-4 години до сну;
- не вживати занадто холодної чи гарячої їжі та не переїдати;
- ретельно пережовувати їжу;
- їсти супи;
- не їсти на порожній шлунок занадто кислу їжу;
- не займатися самолікуванням.

Щоб уникнути гастриту – не пийте каву натщесерце

Щоб уникнути гастриту – не пийте каву натщесерце

Харчування під час гастриту

Якщо у людини діагностували гострий гастрит, доведеться відмовитись від споживання свіжих овочів, фруктів, хлібобулочних виробів, кави, чаю, сиру.

Дозволено їсти не наваристі слизисті супи, пісну відварену рибу та м’ясо, некислий протертий кисломолочний сир, пити домашній кисіль та неміцний чай. Страви мають бути виключно вареними або тушкованими, а додавання солі – мінімальним.

Якщо гастрит зі зниженою кислотністю, рекомендовано їсти кислі ягоди, фрукти, овочі, наваристі м’ясні, рибні, грибні та овочеві супи. Також дозволено їсти каші, кислий сир, м’ясо і пити натуральні соки, чай, каву.

До страв можна додавати лимонний сік, оцет, зелень, прянощі, овочеві та фруктові соки. В жодному випадку не можна їсти бобові, сухофрукти, кукурудзу, жирні сорти м’яса та птиці.

При гастриті зі зниженою кислотністю рекомендовано їсти кислі ягоди, фрукти та овочі

При гастриті зі зниженою кислотністю рекомендовано їсти кислі ягоди, фрукти та овочі

При гастриті із підвищеною кислотністю необхідно викреслити з раціону гострі, солоні, смажені, копчені та консервовані страви. Також не можна їсти наваристих м'ясних бульйонів, знежирених кисломолочних продуктів, твердих сирів, бобових, міцних кави та чаю, обмежити вживання кислих фруктів та овочів, які стимулюють секрецію соляної кислоти.

Можна споживати супи на овочевому відварі, на нежирному бульйоні з риби, птиці чи м’яса, дієтичне м'ясо (птиця, кролик), картопляне пюре, рисову, вівсяну, гречану та пшоняну каші та солодкі види фруктів.

Гастрит має тенденцію до постійного розвитку і може призвести навіть до раку, тому уважно слідкуйте за своїм самопочуттям та періодично відвідуйте лікаря.

Детальніше про те, що таке гастрит і через що він виникає – читайте за посиланням.

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Фото: unsplash.

Теги: Здорове харчування Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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