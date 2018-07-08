Гастролерка у Росії на Кремль ТБ співала дифірамби збірній агресора

Наразі у Росії триває Чемпіонат світу з футболу, на якому виступає і збірна агресора. Неочікувано, ця так звана футбольна команда дісталася чвертьфіналу, де мала зустрітися з Хорватією. Аби підтримати її у ефірі Кремль ТБ, спеціально до Москви прилетіла "українська" співачка Анна Седокова.

Прро свою участь у одній із пропагандистських передач Седокова написала на своїй сторінці у Instagram.

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"Прямо зараз, на "Першому каналі" в програмі "Пусть говорят" обговорюємо чемпіонат і ставимо ставки на сьогоднішній матч Хорватія – Росія. Ви за кого? Який рахунок буде? Хто вгадає, тому потім любов", – підкреслювала виконавиця перед ефіром.

Як написав у своєму Twitter користувач Андрій П’ятов, Седокова на Кремль ТБ наголошувала, що мовляв тільки прилетіла з Одеси та Києва, і "футбол нас усіх об'єднав".

"Моя думка, Ви так війну не виграєте. У вас – бардак. Однак", – зауважив він.

Украинцы ваша Анна Седакова сейчас топит за сборную России на 1-м канале. Говорит мол только прилетела из Одессы и Киева. Мол футбол нас всех объединил. Бла бла бла!

Моё мнение - Вы так войну не выиграете. У вас бардак. Однако. pic.twitter.com/S4hN64iLg5 — Aндpeй Пятов (@andreyvlz) 7 July 2018

Нагадаємо, Анна Седокова постійно гастролює у Росії та навіть отримує тут різноманітні музичні нагороди. Крім того, її 13-річна донька Аліна Белькевич навчається у Ломоносівський школі у Москві.



Додамо, нещодавно схоже трапилось у Львові – тут воротар місцевих "Карпат" Михайло Готра також бурхливо підтримував Росію на ЧС-2018: у підсумку його вигнали з клубу.

