Гайморит у дитини: чому не можна зволікати з лікуванням
Гайморит виникає як ускладнення при гострому нежиті, грипі, кору, скарлатині та інших інфекційних захворюваннях.
Це один з найбільш поширених видів синуситу, запалення слизової оболонки гайморової порожнини, передає Nashamama.
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Небезпека гаймориту у дітей у тому, що перші два тижні симптоми непомітні – нежить з'являється після ГРЗ або ГРВІ. Наявність гаймориту стає явною, коли дитину вже починає боліти голова і піднімається температура.
Якщо пізно встановити діагноз – це може бути небезпечно через те, що поруч з пазухами носа розташовані м’які тканини очниці. А відповідно – часто ускладнення переходять на очі у вигляді набряків і почервоніння нижніх та верхніх повік.
Якщо зволікати з лікуванням, за очницею може утворитися гній, який можна видалити лише оперативним шляхом.
У групі ризику:
- діти зі зниженим імунітетом;
- діти, схильні до алергічних процесів в носоглотці;
- діти з поліпозом. Поліпи можна розцінювати як хронічний гайморит, який то загострюється, то згасає;
- діти з глистовою інвазією. Так зване "нашестя" паразитів веде до хронічних ринітів, які важко лікувати;
- діти з травмами або вродженими викривленнями носової перегородки;
- діти батьків, які надають перевагу народним методам лікування.
Тож при перших симптомах звертайтесь до лікаря, щоб уникнути важких ускладнень.
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