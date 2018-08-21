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Гайморит у дитини: чому не можна зволікати з лікуванням

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Гайморит у дитини: чому не можна зволікати з лікуванням
/ ivona.bigmir.net

Гайморит виникає як ускладнення при гострому нежиті, грипі, кору, скарлатині та інших інфекційних захворюваннях.

Це один з найбільш поширених видів синуситу, запалення слизової оболонки гайморової порожнини, передає Nashamama.

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Небезпека гаймориту у дітей у тому, що перші два тижні симптоми непомітні – нежить з'являється після ГРЗ або ГРВІ. Наявність гаймориту стає явною, коли дитину вже починає боліти голова і піднімається температура.

Якщо пізно встановити діагноз – це може бути небезпечно через те, що поруч з пазухами носа розташовані м’які тканини очниці. А відповідно – часто ускладнення переходять на очі у вигляді набряків і почервоніння нижніх та верхніх повік.

Якщо зволікати з лікуванням, за очницею може утворитися гній, який можна видалити лише оперативним шляхом.

У групі ризику:

- діти зі зниженим імунітетом;

- діти, схильні до алергічних процесів в носоглотці;

- діти з поліпозом. Поліпи можна розцінювати як хронічний гайморит, який то загострюється, то згасає;

- діти з глистовою інвазією. Так зване "нашестя" паразитів веде до хронічних ринітів, які важко лікувати;

- діти з травмами або вродженими викривленнями носової перегородки;

- діти батьків, які надають перевагу народним методам лікування.

Тож при перших симптомах звертайтесь до лікаря, щоб уникнути важких ускладнень.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Діти
Джерело: 24 Канал
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