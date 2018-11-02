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      Гайтана показала рідкісний кадр з чоловіком та донькою

      1369 Читать новость на русском
      Гайтана
      Гайтана / Фото з Іnstagram

      Українська співачка Гайтана, яка тривалий час тримала у секреті ім’я свого коханого, опублікувала фото, на якому зображена з чоловіком, саунд-продюсером Алексом Смартом і маленькою донькою Сапфір-Ніколь.

      Сімейним кадром Гайтана поділилася у своєму Іnstagram.

      Читайте також: Гайтана вперше з’явилася на публіці з чоловіком: фото

      "Доброї осені, друзі! Нехай любов зігріває", – підписала знімок співачка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

      Як відомо, своє особисте життя виконавиця не афішує, лише у 2017 році Гайтана вперше зізналася, що вже майже рік заміжня. Її обранець саунд-продюсер Алекс Смарт. Подружжя виховує однорічну доньку Сапфір-Ніколь.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alex Smart (@alexander_smartt)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

       

      Теги: LifeStyle Новини України Музика Гайтана
      Джерело: 24 Канал
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