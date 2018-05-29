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Гайтана в пікантних шортах показала, як займається спортом: відео

563 Читать новость на русском
Гайтана
Гайтана / Instagram / @gaitana_music

Українська співачка Гайтана теж перейнялась спортивною тенденцією та опублікувала в мережі відеоролик, у якому займається фітнес-вправами. Користувачі прокоментували відмінну фігуру співачки та підтримали її у новому занятті.

Свої спортивні вправи Гайтана продемонструвала на балконі власної квартири. Для відео артистка одягнула зручні спортивні шорти та міні-топ, які чудово підкреслювали її форми.

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"Настрій чудовий. Я сьогодні прокинулася і почала кардіо під #childishgambino. А з чого починається ваш ранок?", – поділилась співачка в Instagram.

 

Співачка Гайтана неодноразово ділилась зі своїми шанувальниками спокусливими "ранковими" фото, у дописах яких розповідає про свої традиційні вранішні процедури та про людей, які її надихають.

 

 

 

Варто додати, що співачка 39-річна Гайтана має донечку Ніколь, яку вона народила наприкінці червня минулого року. Про своє материнство співачка повідомила на початку липня 2017, опублікувавши інтригуюче фото з квітами і з підписом-привітанням до дня родини. Батьком дитини став її партнер – саунд-продюсер Алекс Смарт.

Теги: LifeStyle Музика Гайтана Фітнес
Джерело: 24 Канал
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