Гайтана вперше з’явилася на публіці з чоловіком: фото

Популярна співачка Гайтана тримає своє особисте життя під сімома замками. Проте артистка зробила виключення і прийшла з чоловіком, саунд-продюсером Алексом Смартом на Ukrainian Fashion Week.

Оцінити нову колекцію дизайнера Andre Tan Гайтана прийшла в компанії Алекса, обличчя якого раніше вона не показувала. Це був перший вихід подружжя у світ.

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Гайтана з чоловіком Алексом Смартом/ Фото: tabloid.pravda.com.ua

Це перший спільний вихід пари/ Фото: jetsetter.ua

Для модної події Гайтана обрала вбранні від українського дизайнера Vozianov. Образ співачки складався з темно-зеленого топу, чорної накидки та джинсів із замками.

Фото: tsn.ua

Фото: tsn.ua

Нагадаємо, у 2017 році Гайтана вперше зізналася, що вже майже рік заміжня. Подружжя виховує однорічну доньку Сапфір-Ніколь.