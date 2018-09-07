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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Гайтана зачарувала мережу милими фото з донькою

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Гайтана з донькою
Гайтана з донькою / Фото з Іnstagram

Українська співачка Гайтана розчулила мережу новим знімком з маленькою донькою Сапфір-Ніколь

Хоч Гайтана не афішує особисте життя, але раз у раз публікує фото з маленькою Ніколь. Нещодавно зіркова мама та 1-річна донька разом позували у вишуканих чорних вбраннях.

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Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Користувачі написали безліч коментарів з компліментами: "Красуні", "Бусинки", "Ви – красуні".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В твоїх очах живе мій ранок Дякую за фото @youlovesky

Допис, поширений Saphire-Nicole (@gaitanamama)

Нагадаємо, Гайтана народила первістка від продюсера Алекса Смарта у липні минулого року.

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Музика Гайтана
Джерело: 24 Канал
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