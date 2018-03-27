Газ із Катару для України економічно невигідний, – експерти

Після нещодавнього державного візиту до Катару президент Петро Порошенко привіз звідти новину про те, що ця держава готова постачати Україні скраплений газ. Однак експерти в енергетичній царині вказують на те, що угода була б економічно невигідною.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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На офіційному сайті президента України йдеться про те, що українська влада бачить два шляхи отримання катарського газу – "через термінал в Польщі, а також по турецькому маршруту через Босфор".

Але, як зазначає гендиректор ТОВ "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський, варіант із Босфором – заздалегідь програшний, бо тут ми стикаємося із небажанням Туреччини співпрацювати в цій сфері.

Танкери з нафтою (місцева влада) пропускає, а метановози – ні. Незважаючи на неодноразові зусилля України (їздили урядові делегації, домовлялися, намагалися впливати, було кілька засідань українсько-турецької групи з цієї проблеми) турецька влада так і не дала дозволу на проходження метановозів через Босфор. Питання, наскільки мені відомо, досі не врегульоване.

Що ж стосується Польщі, то експерт Валентин Землянський вважає, що й це – доволі утопічний намір, якщо тільки Україна не хоче істотно переплачувати за блакитне паливо. "Поставки катарського газу в Україну є цілком реальними, це можна зробити через Польщу. Питання в ціні – це буде приблизно на 100 доларів дорожче європейської ціни, і приблизно на 150 доларів дорожче газпромівської (…). Ми допомагатимемо братам полякам, тому що у них є термінал і контракт з Катаром, який є економічно невигідним. Вони зараз намагаються цей газ, умовно кажучи, збути, а Україна традиційно простягає руку допомоги. Або поляки простягають нам руку допомоги, але дуже за дорого", – переконаний він.

Із Землянським солідарний й Леонід Уніговський, котрий підкреслює, що ключовим в даному разі є питання ціни. "За нинішньою угодою, яка укладена між Катаром і Польщею, газ на польський ринок, наскільки мені відомо, може поставлятися за ціною близько 370 дол. за 1 тис. куб. м. З огляду на, що ринкова ціна газу в Україні становить 220-230 дол. за 1 тис. куб. м, це дуже дорого", – зазначає він.

Втім, експерт не виключає, що Петро Порошенко міг домовитися з еміром Катару про певні цінові преференції.

Не виключено, що мова могла йти про бартер – поставка скрапленого газу в обмін на продовольство або будь-які товари (Україна вже багато років експортує в Катар зерно, борошно, м'ясо). До того ж, як відомо, катарські компанії щосили цікавляться можливостями отримання у власність українських сільгоспземель,

– припускає Уніговський.

Детальніше читайте у публікації: Дорого й сердито: чи прийде в Україну катарський газ?