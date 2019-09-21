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      Газ як інструмент шантажу, – експертка застерегла уряд від нового контракту з Росією

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      Росія шантажує Україну "газовим питанням"
      Росія шантажує Україну "газовим питанням" / Ілюстративне фото

      Кабінет міністрів може погодитися на відновлення прямих закупівель газу з Росії. Це повністю нівелює план про енергетичну незалежність України. Окрім того, існує низка безпекових ризиків.

      Наприкінці 2019 року закінчується діючий українсько-російський контракт на транзит газу в Європу через Україну. Про рішення уряду вести переговори щодо наступного контракту з країною-агресором і його ризики в коментарі 24 каналу розповіла експертка з енергетичних питань Вікторія Войціцька.

      Актуально: Газові переговори про транзит: чого насправді домагається Росія

      "Звичайно, ми не знаємо що буде після 1 січня. Держава має ставити перед собою мету – мати оновлений контракт за європейськими нормами і правилами, в якому Україна була б захищена, як країна-транзитер. Це є ключовим нашим завданням, щоб вентиль раптово не вимкнули 1 січня", – наголошує вона.

      Друга важлива мета, яку Україна має ставити перед собою: стати енергетично незалежною, зокрема, від країни-агресора – Росії.

      Росія завжди використовувала газ як інструмент для шантажу – політичного й економічного проти України. Тому зараз, коли йдеться про двосторонні відносини в рамках транзитного договору, про відмову від імпорту газу, я б хотіла зрозуміти, яка користь є для України і як ми узгоджуватимемо безпекове питання,
      – наголошує Войціцька.

      За її словами, попередній уряд звітував про те, скільки часу Україна перебуває без російського газу. Це було можливим завдяки імпорту газу з Європи. Така позиція, з геополітичної точки зору, була правильною.

      Експертка пригадала: Україна раніше ставила перед собою завдання – стати енергетично незалежною як від Росії, так і від Європи. Проте це завдання провалив "Нафтогаз", у компанії заявили, що видобуток газу не є в пріоритеті.

      Якщо ж у нас зараз є потреба залежати від російського газу, потрібно визначитися із тими важелями, які могли б унеможливити російський саботаж. Вирішити: як ми будемо діяти, якщо агресор вирішить перекрити вентиль. Раджу уряду десять разів подумати перед тим, як робити Україну залежною від Росії,
      – додає Войціцька.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Володимир Зеленський раніше наголошував: Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Автор: Людмила Кушнір, Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Газ Україна – Росія Ринок газу Газовий конфлікт Нафтогаз Газпром
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