"Газелі" відірвало кабіну: у Харкові сталась жорстка аварія – відео, фото

У Харкові 12 серпня сталася жорстка аварія вантажівки "Газель" та легковика BMW. Вони зіткнулися на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної.

Від удару кузови двох автомобілів сильно пошкодилися. Також у "Газелі" практично відірвана кабіна.

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Місце події після приїзду швидкої: дивіться відео телеграму "СТО Харків"

Жертв ДТП немає

Наразі невідомо, в якому стані водії та пасажири автівок. Але в одному відео з місця повідомили, що жертв внаслідок інциденту немає.

У легковика повністю розтрощена передня частина та тріснуте лобове скло. Кабіна Газелі прогнулася та стала боком.

Місце аварії "Газелі" та BMW / Фото телеграмів "СТО Харків" і "Труха"

Інша гучна подія в місті

У Харкові 9 червня була інша жорстка аварія, де зіткнулися кілька автомобілів. Після цього один із них влетів у тютюновий кіоск.

Після цього швидка госпіталізувала одразу 3 людей. Одна з автівок, які потрапили в цю ДТП, мав лівійський номерний знак.