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      Що означає газова директива ЄС для України та інших: коротко про головне

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      Газова директива ЄС на Північний потік 2 - що це значить для України та інших
      ЄС, "Північний потік-2" і залежність від них України / 24 канал

      Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Теоретично вона має забезпечити функціонування газопроводів третіх країн та усунути потенційні неприємності від "Газпрому" на транзитному ринку. Чи дійсно ця директива – гарантія транзиту газу через Україну, 24 канал запитав у експертів.

      Суть директиви та змін до неї

      Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України. 

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      Дія Газової директиви буде поширена також на газопроводи з третіх країн – на ті секції, які розташовані на території країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. Для "Північного потоку-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме Німеччина під наглядом Єврокомісії. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Загалом він має – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.
      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Які наслідки газової директиви ЄС для України

      Єврокомісія врятувала майбутнє української ГТС, – вважає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. На його думку, газова директива означає, що "Північний потік-2" буде завантажений максимум на половину своїх потужностей, оскільки в рамках законодавства ЄС газотранспортна компанія не може бути виробником і постачальником одночасно.

      Доступ до транспортних потужностей повинні мати і інші трейдери, яких в Росії немає. У ситуації, що склалася, "Північний потік -2" не має колишнього сенсу і стає неокупним,
      – пояснив Пархоменко.

      З точки зору ЄС кількість постачальників зменшиться, і в перспективі це може знизити пропозицію газу на ринку, уточнив фахівець. У короткостроковій перспективі це може призвести до збільшення цін. Але посилення позицій СПГ і реалізація нових газопроводів з Ізраїлю в Європу дозволять збалансувати вартість газу.

      За рахунок введення нової директиви Україна зможе значно збільшити шанси відновлення колишніх обсягів транзиту і привабливості для інвесторів, відзначив аналітик.

      Північний потік 2
      Росія тисне "Північним потоком-2" на всю Європу

      Політолог Владислав Сердюк у коментарі 24 каналу сказав, що договір про транзит газу в 2020 році і після буде продовжений, навіть в разі закінчення будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" вже в 2019 році.

      Після того, як будуть добудовані газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", для їх роботи доведеться встановити малу інфраструктуру, тобто, відкачування газу, розподіл тощо. На це в кращому випадку буде потрібно рік, або навіть два. А значить, потреба в українській ГТС для "Газпрому" до 2021 буде висока. Після цього, "Газпром" і європейські трейдери будуть поступово нарощувати обсяги транзиту через нові газопроводи. Це все також залишає українську ГТС актуальною,
      – пояснив експерт.

      СЕО енергокомпанії ETG.UA Володимир Шведкий у коментарі 24 каналу висловив інше бачення ситуації. На його думку директива ЄС не є гарантією того, що транзит в Україні залишиться. Вона може створити додаткові операційні проблеми, пов'язані з організацією процесу управління майбутнім "Північним потоком-2", але ніяк не можливість його відсутності.

      Питання лише в процесах управління майбутньої інфраструктурою, не більше. При будівництві "Північного потоку-2" для України залишається суттєвий ризик – перенаправлення транзитних потоків в ЄС минаючи територію України і діючий газопровід,
      – пояснив Шведкий.

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      Директива і Європа

      Нова директива захищає не стільки транзит через Україну, скільки європейських споживачів від загрози з боку газової монополії РФ, яка запобігає шантаж у вигляді "закрутки" вентиля, зауважив Владислав Сердюк. Дана регуляція однозначно змусить "Газпром" підлаштовуватися під нові умови.

      Тому – Європейського Союзу з точки зору поставок газу по Північному потоку-2 директива ЄС ніяких ризиків не несе, пояснив Володимир Шведкий. Навряд чи "Газпром" зможе звести нанівець ініціативу газової директиви. Вона буде прийнята і їм доведеться її виконувати. Але – вони зможуть операційно створити додаткові компанії і інструменти, які дозволять їм виконувати законодавство Третього енергетичного пакета і продовжити постачання газу в ЄС. Що вони і плануюють.

      Транзит газу
      Транзит газу все одно скорочуватиметься, – експерт

      Російські підступи

      Дочірня компанія російського "Газпрому", яка займається будівництвом "Північного потоку-2", вивчає можливість ухилитися від нової європейської газової директиви. Збираються створити дочірню компанію та передати в її управління останні 50 кілометрів газопроводу, які передують виходу труб на берег Німеччини. Якщо це зроблять – європейська газова директива не зможе поширюватися на весь "Північний потік-2". Тому що тоді вони виконають умову не бути одночасно виробником і трейдером. І "Газпром" зможе зберегти повний контроль над трубопроводом.

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      Перспективи директиви

      Прийняті Європарламентом зміни до Газової директиви мають бути ще схвалені Радою ЄС та офіційно опубліковані. Лише після цього вони набудуть юридичної сили, нагадав у коментарі 24 каналу експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

      Очевидно це станеться до завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", що відкриває тактичну можливість згорнути цей проект. Це може статись у випадку недотриманням "Газпромом" європейського законодавства, зокрема і Газової директиви, до якої були внесені зміни,
      – зауважив експерт.

      Він пояснив: такі поправки визначають, що відповідальність за дотримання законодавства ЄС до окремого проекту (або надання йому виключення з-під дії правил) несуть органи країни, на кордоні якої такий об’єкт інтегрується з інфраструктурою ЄС. Таким чином, після офіційної імплементації змін до Газової директиви саме Німеччина вирішуватиме, чи проект "Північний потік-2" потрапляє під законодавство ЄС.

      Та в будь-якому випадку, зауважив Білявський, Україна отримала додаткові можливості та аргументи для проведення наступного раунду переговорного процесу щодо транзитного контракту, який має відбутись у травні.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Україна – Росія Статті Євросоюз Північний потік-2 Газ Ринок газу
      Джерело: 24 канал
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