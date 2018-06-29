Газові переговори: названо можливу дату тристоронньої зустріч за участю України, ЄС і Росії

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак повідомив, що газові переговори з Україною та ЄС плануються 17-18 липня.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає Прайм.

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"В середині липня, в районі 17-18 числа, зараз йде узгодження дати та місця", – зазначив Новак.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович також заявив, що тристоронні переговори між Україною, ЄС і Росією з питань газу можуть розпочатись у липні.

"Зустріч із міністром енергетики Новаком (міністр енергетики Росії Олександр Новак – 24 канал) на полях газового конгресу у Вашингтоні. Акцентував увагу на пріоритеті Єврокомісії щодо перспективного тристороннього процесу з Росією та Україною. Оскільки час має суттєве значення, я з нетерпінням очікую на його початок у липні", – написав він у Twitter.