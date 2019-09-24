Газові переговори з Росією: чому Україна має уникати компромісу за будь-яких умов

За весь час проведення тристоронніх переговорів між Україною, ЄС та Росією остання постійно намагалася затягнути і відтермінувати проведення кожного раунду переговорів та прийняття будь-яких рішень.

Як пояснив у коментарі 24 каналу аналітик Олександр Ярощук, така манера поведінки має одразу декілька причин.

Як відомо, 19 вересня у Брюсселі завершилися давно анонсовані тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня.

Читайте також: Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною: що про це відомо

По-перше, це доволі стандартна техніка "Газпрому". "Всі ключові контракти Москва підписує наприкінці року, в пік опалювального сезону, оскільки саме в цей момент Росія знаходиться у найбільш вигідній позиції", – сказав Ярощук.

По-друге, у цей час покупці газу (як, наприклад, Україна у 2009 році) найбільше потребують блакитного палива для опалення, промисловості, виробництва електроенергії тощо і тому вони готові йти на компроміси, вигідні "Газпрому". Схожа ситуація повторюється і цього року, щоправда, цього разу ставки ще більші,

– наголосив він.

По-третє, за його словами, "Газпром" очікує на прогрес у добудові "Північного потоку-2". Аналітик нагадав, що під кінець року буде остаточно зрозумілою позиція Данії, яка поки що не надала дозволу на прокладення трубопроводу її територією. Також через декілька місяців стане зрозуміло скільки ще часу буде потрібно "Газпрому" для завершення проєкту.

Читайте також: Газові переговори про транзит: чого насправді домагається Росія

Крім того, росіяни очікують на розвиток ситуації в Україні та ЄС, а саме на послаблення переговорних позицій через внутрішньополітичні фактори.

Отже, "Газпром" вичікує на більш вигідну позицію для себе. Росіяни мають таку можливість, оскільки у будь-якому випадку вони продадуть газ Європі. Питання лише на яких умовах. Вони не готові підписати новий 10-річний контракт на транзит газу Україною, оскільки тоді зменшується вага "Північного потоку-2" та їхня можливість впливати на європейський газовий ринок,

– наголосив Ярощук.

При цьому він також зазначив, що за таких умов Україна має відстоювати свою позицію і у жодному разі не йти на компроміс. "Навіть 31 грудня, якщо контракт не буде підписаний, Україна має відстоювати свою позицію, тобто вимагати підписання лише 10-річного контракту на транзит мінімум 60 мільярдів кубометрів газу. Україна має робити все можливе, щоб наші партнери – передусім ЄС – підтримували Україну і теж не йшли на компроміс із "Газпромом", – наголосив Ярощук.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.



Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.