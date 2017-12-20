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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Газпром" намагається винести постачання газу в ОРДЛО за рамки Стокгольмського процесу

15:46, сьогодні 1100 Читать новость на русском
"Нафтогаз" / Фото з вільних джерел

Також "Газпром" виставив рахунки "Нафтогазу" за ці операції, які з Україною ніхто не узгодив.

Про це заявив головний комерційний директор Нафтогазу України Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс".

Російська монопольна компанія "Газпром" вимагає від Стокгольмського арбітражу не приймати будь-які рішень щодо обсягів постачання газу на окуповані території України.

Ми, у свою чергу, говоримо, що будь-які розрахунки – це ціна, помножена на обсяг,
– додав він.

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Також Вітренко додав, що "Газпром" до всього нараховує "Нафтогазу" суму за постачання палива в ОРДЛО, проте Україна жодним чином не контрактувала цих процесів – претензії Газпрому складають близько 1,3 мільярда доларів.

Теги: АТО Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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