"Газпром" подав новий позов на розірвання контрактів на транзит і поставку газу в Україну

Російська компанія "Газпром" подала новий позов на розірвання діючих контрактів на поставку і транзит газу в Україну. Окрім того, почалося формування трибуналу Стокгольмського арбітражу.

Про це заявив глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє "РБК-Україна".

24 канал повідомляв, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

За словами Міллера, це рішення було "асиметричним" і порушило "баланс в інтересах сторін". Глава правління "Газпрому" також згадав про постанову Апеляційного суду округу Свеа про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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Міллер додав, що основною умовою подальших переговорів є відновлення балансу в інтересах сторін, в тому числі скасування рішення Стокгольмського арбітражу апеляційним судом і конструктивні пропозиції з боку України,

– мовиться у повідомленні видання.

Міллер також наголосив, що Україна повинна надати аргументи економічної доцільності транзиту через свою територію, відповідаючи на питання про подальшу взаємодію "Газпрому" і "Нафтогазу" в умовах збереження транзиту певного обсягу газу через територію України після 2019 року.