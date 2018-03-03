"Газпром" розпочинає процедуру розірвання контрактів із "Нафтогазом"
"Газпром" сьогодні, 3 березня, заявив про початок обіцяної днем раніше процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомив Інтерфакс.
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"Ми почали процедуру розірвання контрактів із НАК "Нафтогаз України". І нову справу в Стокгольмському арбітражі за цим позовом "Газпрому" абсолютно точно розглядатиме інший склад арбітрів", – заявив журналістам заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".