"Газпром" розпочинає будувати "Північний потік-2" у морській частині Фінляндії

З території Фінляндії найближчим часом розпочнеться укладання підводної частини газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомив представник Nord Stream 2 AG.

Про це повідомляє "РБК-Україна", з посиланням на представника компанії.

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Зазначається, для цілей будівництва буде використано судно Solitaire, яке спеціалізується на прокладанні труб. Воно уже прибуло до морського порту столиці Фінляндії.

Після закінчення робіт у фінській економічній зоні, трубопровід почнуть прокладати у економічній зоні Росії.

Нагадаємо, Ангела Меркель пояснила, що Німеччина через потребу у газі підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2", і тому не може відмовитися від співпраці з Російською Федерацією в області нафти і блакитного палива.

Що таке "Північний потік-2" ?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.