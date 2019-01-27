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      "Газпром" терміново треба змусити підписати довгостроковий контракт, – Фурса

      506 Читать новость на русском
      Газ
      Газ / 24 канал

      Україні потрібно зробити усе можливе, аби змусити "Газпром" підписати довгостроковий контракт та зобов'язати прокачувати газ через українську територію.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" економічний експерт Сергій Фурса.

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      За його словами, Україні потрібно, щоб "Газпром" зобов'язався прокачувати через Україну "по повній програмі".

      Адже зараз йому потрібна наша труба, а через пару років не буде потрібна. І щоб через ось ці пару років не втратити все, що ми отримуємо від транзиту (3 мільярди доларів – це завжди 3 мільярди доларів), Україні потрібно зобов'язати "Газпром" качати цей газ,
      – наголосив Фурса.

      Він додав, що зобов'язати можна тільки довгостроковим контрактом. Окрім того, варто зробити все, щоб і Європа примусила "Газпром" підписати такий контракт. "Поки Європі важливий газ, що йде через нашу трубу. І наш важіль – це та пара років, коли "Газпром" буде потребувати повної потужності нашої труби", – пояснив експерт.

      Фурса запевнив, що "Газпром" сподівається на зміну менеджменту "Нафтогазу" після виборів в Україні.

      І нові обличчя, або нові старі обличчя, які не будуть нервувати населення своєю високої офіційною зарплатою, погодяться підписати короткий контракт. А, можливо, заради обіцянок (а не зобов'язань) "Газпрому" качати газ, погодяться ще і забути про борг в 2,6 мільярда доларів. І поки такі надії у керівництва "Газпрому" є, вони точно не мають наміру домовлятися з поточним менеджментом. Тому наступна зустріч і відбудеться в травні 2019 року, коли стане ясно, наскільки безпідставними були надії "Газпрому",
      – припустив експерт.

      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 27 січня 2019

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Газпром Нафтогаз Європа Газ
      Джерело: 24 канал
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