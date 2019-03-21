"Газпром" уже повідомив, що транзиту газу через Україну не буде, – Коболєв

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв переконує, що "Газпром" почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною, про припинення транспортування газу через її територію з початку 2020 року. Водночас він сподівається, новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами на транзит газу.

За словами голови правління національної нафтогазової компанії, з 1 січня 2020 року Україна передасть управління своєї газотранспортної системи (ГТС) в руки незалежного оператора. І йому слід буде підписати контракт з "Газпромом" на транзит, передає "РБК-Україна".

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А цей процес рухається вкрай важко. І "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від нашого транзиту, що з початку 2020 року цього транзиту не буде,

– переконує Коболєв.

Як підкреслює він, аби підписання договору стало можливим, "Нафтогаз" має досить просту переговорну позицію: "або "Газпром" підписує контракт, і тоді питання знецінення ГТС автоматично зникає з позову, або росіянам доведеться це компенсувати".

"Виходячи з мого досвіду роботи з "Газпромом", я впевнений, що найгірша ідея – приходити до них на переговори, не маючи позиції", – додає керівник Нафтогазу.

Також Коболєв висловив сподівання, що Україна зможе передати систему новому оператору, і це не викличе жодного збою в її роботі. Більше того, він сподівається, що у нового оператора буде контракт з "Газпромом".

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"До речі, мене часто запитують, чому "Нафтогаз" веде переговори про новий контракт з "Газпромом"? Насправді, рішення Стокгольмського арбітражу не забороняють вести переговори про транзит з 1 січня 2020 року комусь іншому. Але поки ця відповідальність лежить на мені. Саме виходячи з цього, я готую позицію та представляю її на переговорах", – констатував він.

Наприкінці січня з’явилась інформація, що "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України", які наразі діють до 2019 року, навіть без проведення будь-яких консультацій. Озвучив її український міністр закордонних справ Павло Клімкін за підсумками тристоронньої зустрічі щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу.