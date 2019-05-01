"Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?

Россия страна, в которой, что ни день, то становится известно об очередном рекорде.

Буквально на днях я писал о том, что по итогам I-го квартала 2019 года объем невозвратных кредитов среди населения установил абсолютный рекорд за всю историю РФ. Ранее, также сообщал, что в 2018 году на спасение регионов РФ были выделены рекордные дотации. Ну, а сейчас стоит упомянуть газовую монополию "Газпром", в последнее время чересчур много на себя берущую на международной арене.

Читайте также: Россия и США начали "Ледяное побоище"

К слову сказать, две недели назад я в статье "2019-й для "Газпрома" может стать рекордно убыточным" уже писал об этом. Российская монополия, кормящая бюджет РФ и затыкающая его "черные" дыры, может завершить этот год с худшими показателями за всю свою историю. Конечно, в данном случае нужно лишь подождать, а про 2018-й можно уже сказать, что он стал рекордным по накопленным компанией долгам.

Так, объем долгов "Газпрома" в 2018 году составил 3,863 триллиона рублей, что на 597 млрд рублей больше показателя 2017 года и, как вы понимаете, так же является абсолютным рекордом за всю историю компании.

Но, многие с удивлением воскликнут, как же так, ведь "Газпром" регулярно отчитывается о росте прибыли? И вот тут самое интересное. Монополия и вправду за счет возросшей цены на газ смогла поднять годовую выручку до 8,224 триллиона рублей, чистая прибыль из которой оставила 1,456 триллиона рублей. Но дилемма в том, что на свои проекты "Северный поток-2", "Турецкий поток" и "Сила Сибири" компания в течение года потратила более 1,6 триллиона рублей. Дисбаланс, не так ли?

К слову сказать, за I-й квартал 2019 года "Газпром" уже занял 188 млрд рублей, а потому, озвученная выше цифра уже увеличилась. Что будет к концу 2019-го? Ну, как что – очередной рекорд!

Собственно, у гибридных газовщиком ворох проблем, а они лишь добавляют масла в огонь, угрожая ЕС международными судами, за применение энергетических директив к "Северному потоку-2", да и с продлением контракта на транзит газа через ГТС Украины явно затягивают в надежде преференций и уступок. А ситуация как раз такая, что не то, чтобы уступать не имеет смысла – тут давить нужно, до хруста костей. Как говорится – все козыря в наших руках! Вопрос в другом, воспользуется ли ими новая власть?

Читайте также: Как США поссорились с Германией, и что делать Украине