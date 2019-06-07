"Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"

"Газпром" готовий почати переговори про прямі поставки газу в Україну, які дозволять знизити ціну на блакитне пальне для споживачів на 25% від існуючої. Ці переговори російський газовий монополіст пов'язує з переговорами про продовження транзиту газу через Україну на період після 2019 року.

Таку заяву зробив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер після зустрічі з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком та нардепом Юрієм Бойком, які знову літали до Москви.

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"Питання про те, чи буде прямий контракт на поставку російського газу на український ринок, чи його не буде, – це також питання про те, які газотранспортні потужності "Газпром", РФ матимуть на кордоні Росії і України для подачі газу в газотранспортну систему України", – сказав Міллер.

Першим, найголовнішим і найбільш значущим питанням, на думку голови "Газпрому", є укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну.

Перш за все, це питання цін, які, звичайно ж, будуть нижчими, які будуть, без сумніву, більш конкурентоспроможними, ніж будь-які інші варіанти поставок газу,

– заявив Міллер.



Голова "Газпрому" Олексій Міллер

Він також висловився за прямі переговори з офіційним Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються здебільшого в тристоронньому форматі за участю представників ЄС.

Разом з тим голова "Газпрому" сказав, що поки не було жодних сигналів від нового українського президента Володимира Зеленського щодо газових питань. У зв'язку з цим прямі контакти, переговори і щодо контракту на транзит, і щодо контракту на поставку газу тривають з партією "Опозиційна платформа – За життя", яку, до речі, ніхто в Росію на ці переговори не делегував.

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Ми підтверджуємо той рівень цін, який обговорювався в межах попередніх зустрічей, за якими ми готові поставляти газ в Україну по наших прямих поставках, і готові почати переговори з підготовки угоди щодо постачання російського газу, які забезпечили б ціну на 25% нижчу в кінцевого споживача, ніж є в цей час,

– додав Міллер.

Що кажуть у "Нафтогазі"?

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підозрює у пропозиціях "Газпрому" про нібито готовність знизити ціну на газ для України наявність неприйнятних умов і наполягає на тристоронньому форматі переговорів за участю представників Євросоюзу.

Ми завжди готові до переговорів, але виключно в тристоронньому форматі, будь-які нові контракти повинні укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів,

– написав Коболєв у Facebook.

Він також нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт "Газпрому" і "Нафтгазу" на поставку газу, визнавши низку умов російської компанії дискримінаційними і зобов'язавши росіян продавати Україні газ у першому кварталі 2019 року за 300 доларів за 1000 кубометрів, у другому – за 221 долар. Але робити це "Газпром" "чомусь" відмовляється.

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Коболєв наголосив, що "Нафтогаз" купує газ у Європі набагато дешевше: в першому кварталі – по 259 доларів за тисячу кубів, у 2 кварталі – по 212, липнева ціна – 178.

"За яких умов "Газпром", який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Прощення боргу "Газпрому" "Нафтогазу", відмовитися від будь-яких арбітражів, незастосування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України – втрати і повернення в повну залежність від Кремля", – пояснив Коболєв.

Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає озвучені "Газпромом" знижки на природний газ химерними і закликає російську компанію виконувати поточний контракт і рішення судів.

Спочатку вони завищують ціну на 100% від справедливої ​​ринкової ціни, а потім дають "знижку" в 24%. Це на кого розраховано?,

– обурився Вітренко.

Він нагадав, що Росія протягом довгого часу отримувала від України плату за газ, сума якої на 5 мільярдів доларів перевищувала обсяг грошей, що виплачується російською стороною Українській державі за транзит.

"Тепер Росія платить за транзит майже на 1 мільярд доларів більше, ніж "Нафтогаз" витрачає на весь імпортований газ. Тобто зараз гроші йдуть з Росії в Україну. Це і не влаштовує РФ, вона хоче, щоб Україна набагато менше отримувала за транзит, ніж платила Росії за газ", – зазначив Вітренко.