16:56
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"

      767 Читать новость на русском
      У "Нафтогазі" відкинули пропозиції "Газпрому" про ціну на газ для України
      У "Нафтогазі" відкинули пропозиції "Газпрому" про ціну на газ для України / Youtube.com

      "Газпром" готовий почати переговори про прямі поставки газу в Україну, які дозволять знизити ціну на блакитне пальне для споживачів на 25% від існуючої. Ці переговори російський газовий монополіст пов'язує з переговорами про продовження транзиту газу через Україну на період після 2019 року.

      Таку заяву зробив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер після зустрічі з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком та нардепом Юрієм Бойком, які знову літали до Москви.

      Читайте також: "Нафтогаз" знизить ціни на газ: за червень вже прийдуть нові платіжки

      "Питання про те, чи буде прямий контракт на поставку російського газу на український ринок, чи його не буде, – це також питання про те, які газотранспортні потужності "Газпром", РФ матимуть на кордоні Росії і України для подачі газу в газотранспортну систему України", – сказав Міллер.

      Першим, найголовнішим і найбільш значущим питанням, на думку голови "Газпрому", є укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну.

      Перш за все, це питання цін, які, звичайно ж, будуть нижчими, які будуть, без сумніву, більш конкурентоспроможними, ніж будь-які інші варіанти поставок газу,
      – заявив Міллер.

      Олексій Міллер Газпром ціна на газ Україна поставки газу транзит
      Голова "Газпрому" Олексій Міллер

      Він також висловився за прямі переговори з офіційним Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються здебільшого в тристоронньому форматі за участю представників ЄС.

      Разом з тим голова "Газпрому" сказав, що поки не було жодних сигналів від нового українського президента Володимира Зеленського щодо газових питань. У зв'язку з цим прямі контакти, переговори і щодо контракту на транзит, і щодо контракту на поставку газу тривають з партією "Опозиційна платформа – За життя", яку, до речі, ніхто в Росію на ці переговори не делегував.

      Читайте також: У липні ціна газу для населення зменшиться на 8% – "Нафтогаз"

      Ми підтверджуємо той рівень цін, який обговорювався в межах попередніх зустрічей, за якими ми готові поставляти газ в Україну по наших прямих поставках, і готові почати переговори з підготовки угоди щодо постачання російського газу, які забезпечили б ціну на 25% нижчу в кінцевого споживача, ніж є в цей час,
      – додав Міллер.

      Що кажуть у "Нафтогазі"?

      Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підозрює у пропозиціях "Газпрому" про нібито готовність знизити ціну на газ для України наявність неприйнятних умов і наполягає на тристоронньому форматі переговорів за участю представників Євросоюзу.

      Ми завжди готові до переговорів, але виключно в тристоронньому форматі, будь-які нові контракти повинні укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів,
      – написав Коболєв у Facebook.

      Він також нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт "Газпрому" і "Нафтгазу" на поставку газу, визнавши низку умов російської компанії дискримінаційними і зобов'язавши росіян продавати Україні газ у першому кварталі 2019 року за 300 доларів за 1000 кубометрів, у другому – за 221 долар. Але робити це "Газпром" "чомусь" відмовляється.

      Читайте також: Скільки коштує газ для населення у кожній області України

      Коболєв наголосив, що "Нафтогаз" купує газ у Європі набагато дешевше: в першому кварталі – по 259 доларів за тисячу кубів, у 2 кварталі – по 212, липнева ціна – 178.

      "За яких умов "Газпром", який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Прощення боргу "Газпрому" "Нафтогазу", відмовитися від будь-яких арбітражів, незастосування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України – втрати і повернення в повну залежність від Кремля", – пояснив Коболєв.

      Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає озвучені "Газпромом" знижки на природний газ химерними і закликає російську компанію виконувати поточний контракт і рішення судів.

      Спочатку вони завищують ціну на 100% від справедливої ​​ринкової ціни, а потім дають "знижку" в 24%. Це на кого розраховано?,
      – обурився Вітренко.

      Він нагадав, що Росія протягом довгого часу отримувала від України плату за газ, сума якої на 5 мільярдів доларів перевищувала обсяг грошей, що виплачується російською стороною Українській державі за транзит.

      "Тепер Росія платить за транзит майже на 1 мільярд доларів більше, ніж "Нафтогаз" витрачає на весь імпортований газ. Тобто зараз гроші йдуть з Росії в Україну. Це і не влаштовує РФ, вона хоче, щоб Україна набагато менше отримувала за транзит, ніж платила Росії за газ", – зазначив Вітренко.

       

      blog_ava
      В Україну повернулись 10 малюків з Грузії, матір яких підозрюють у торгівлі дітьми: фото
      сьогодні
      7519
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Газ Тарифи на газ Газовий конфлікт Ринок газу Нафтогаз Олексій Міллер Газпром Андрій Коболєв Юрій Бойко Віктор Медведчук Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сьогодні , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 49
      Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 13:12 Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      388
      Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
      сьогодні , 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
      516
      Тереза Мей пішла у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 14:51 Тереза Мей пішла у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 2099
      Зеленский идет по стопам Порошенко, или Почему нужна четкая стратегия победы?
      сьогодні , 13:44 Зеленский идет по стопам Порошенко, или Почему нужна четкая стратегия победы?
      Юрій Бутусов 981
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук