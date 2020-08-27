Газозбутові компанії олігарха Дмитра Фірташа продовжують ігнорувати правила нового ринку газу, позбавляючи своїх клієнтів можливості порівнювати ціни і вибирати оптимального постачальника.

Про це заявив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці у фейсбуці.

Експерт зазначив, що компанії Фірташа, що займають монопольне становище в постачанні газу населенню, другий місяць поспіль не публікують у визначені правилами ринку терміни ціни на газ на наступний місяць.

27 число, за новими правилами вже повинні бути ціни на вересневий газ. Вирішив пройтися по сайтах газзбутів Фірташа – там висить тільки ціна серпня. Мотив очевидний: компанії Фірташа вибирають режим мовчання, щоб їхні клієнти не могли порівнювати ціни і оцінювати, наскільки їм вигідно купувати газ у їх поточного постачальника,

– зазначив Кирило Сазонов.

На думку Сазонова, компанії Фірташа не готові працювати на ринку, тому намагаються обходити нові правила і придумувати чергові схеми з відкату реформи. "Розніжений в халявних держдотаціях, монополіст тепер усіма силами намагається зберегти позиції. Його висмикнули з теплого болота, йому це не подобається. Але він звик, що головний на цьому ринку і тому в кращих традиціях діє по беззаконню: у випадку з цінами – просто ігнорує правила. Упевнений у своїй безкарності?"

Раніше ЗМІ повідомляли, що клієнти ряду постачальників газу, які в терміни не опублікували ціни на газ на поточний місяць, звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зі скаргами. НКРЕКП була змушена окремо звертатися до постачальників з вимогою виконати вимоги нового ринку газу і опублікувати тарифи.

У НКРЕКП, в свою чергу, заявили, що мають інформацію про порушення термінів публікації цін за серпень і будуть застосовувати відповідні санкції.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно міняти газового постачальника.

Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані на початку місяця публікувати актуальні ціни.