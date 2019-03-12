Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка

Журналісти 24 каналу продовжують серію публікацій про нерухомість кандидатів в президенти. На черзі нерухоме майно екс-голови СБУ та очільника розвідки Ігоря Смешка.

Згідно з офіційними даними, Смешко є власником 14 земельних ділянок загальною площею понад 7 гектарів(!), житлового будинку площею 406,6 квадратних метрів у селі Музичі під Києвом – і це ще далеко неповний список нерухомості цього кандидата. Із повною декларацією кандидата в президенти Ігоря Смешка, можна ознайомитись на сайті НАЗК.

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Крім цього, на Смешка зареєстроване незавершене будівництво двох житлових будинків площею 143,7 та 510 метрів квадратних у тому ж селі Музичі.



Так виглядає маєток Смешка у Музичах Київської області//Фото: garnahata.in.ua

Також Смешко задекларував паркомісце на 16,3 метра квадратних.

На його дружину Юлію у декларації записано набагато більше нерухомості, зокрема:

земельна ділянка площею 551 квадратний метр в районі Фонтанки, Одеської області;

в районі Фонтанки, Одеської області; ще одна площею 8 750 квадратів у селищі Гореничі під Києвом;

у селищі Гореничі під Києвом; 25% квартири загальною площею 317,5 квадратних метра у Києві;

загальною площею квадратних метра у Києві; квартира площею 127,8 квадратних метрів у селищі міського типу Кореїз в окупованому Криму;

квадратних метрів у селищі міського типу Кореїз в окупованому Криму; нежитлове приміщення площею 140,3 квадратних метри у Києві;

у Києві; три машиномісця у Києві, загальна площа яких невідома.

Сім'я Смешка користується базою відпочинку площею 2 269,1 квадратних метри і землею площею 12 960 квадратних метри у селі Рибаківка Миколаївської області, яке належить фірмі дружини ТОВ "Бізнес Консалтинг Центр". Ці два об'єкти нерухомості зареєстровані під іпотеку на юридичну особу.



Ігор Смешко і його дружина Юлія//Фото: gordonua.com

Скільки коштує елітна нерухомість Смешка

Ігор Смешко також є власником ТОВ "Лагуна", яке спеціалізується у сфері готельного бізнесу. Загалом, екс-главі СБУ також належать 16 земельних ділянок:

12 – в Київській області,

3 – у Черкаській області,

1 – в Львівській області,



Сім'я Смешків володіє нерухомістю в тимчасово окупованому Росією Криму

За даними, вказаними у декларації кандидата в президенти, квартира в Криму коштувала на час придбання у 2012 році приблизно 1,77 мільйона гривень, а нежитлове приміщенням в Києві – 327,2 тис грн.

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31 березня відбудеться перший тур. Його офіційні результати мають бути оголошені до 10 квітня.



Якщо буде другий тур, то він буде призначений 21 квітня 2019 року.