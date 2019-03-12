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      Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка

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      Що відомо про нерухомість Ігоря Смешка
      Що відомо про нерухомість Ігоря Смешка / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу продовжують серію публікацій про нерухомість кандидатів в президенти. На черзі нерухоме майно екс-голови СБУ та очільника розвідки Ігоря Смешка.

      Згідно з офіційними даними, Смешко є власником 14 земельних ділянок загальною площею понад 7 гектарів(!), житлового будинку площею 406,6 квадратних метрів у селі Музичі під Києвом – і це ще далеко неповний список нерухомості цього кандидата. Із повною декларацією кандидата в президенти Ігоря Смешка, можна ознайомитись на сайті НАЗК.

      Читайте також: Біографія Ігоря Смешка: що відомо про кандидата у президенти

      Крім цього, на Смешка зареєстроване незавершене будівництво двох житлових будинків площею 143,7 та 510 метрів квадратних у тому ж селі Музичі.

      Так виглядає маєток Смешка у Музичах Київської області
      Так виглядає маєток Смешка у Музичах Київської області//Фото: garnahata.in.ua

      Також Смешко задекларував паркомісце на 16,3 метра квадратних.

      На його дружину Юлію у декларації записано набагато більше нерухомості, зокрема:

      • земельна ділянка площею 551 квадратний метр в районі Фонтанки, Одеської області;
      • ще одна площею 8 750 квадратів  у селищі Гореничі під Києвом;
      • 25% квартири загальною площею 317,5 квадратних метра у Києві;
      • квартира площею 127,8 квадратних метрів у селищі міського типу Кореїз в окупованому Криму;
      • нежитлове приміщення площею 140,3 квадратних метри у Києві;
      • три машиномісця у Києві, загальна площа яких невідома.

      Сім'я Смешка користується базою відпочинку площею 2 269,1 квадратних метри і землею площею 12 960 квадратних метри у селі Рибаківка Миколаївської області, яке належить фірмі дружини ТОВ "Бізнес Консалтинг Центр". Ці два об'єкти нерухомості зареєстровані під іпотеку на юридичну особу.

      Ігор Смешко Юлія Смешко нерухомість
      Ігор Смешко і його дружина Юлія//Фото: gordonua.com

      Скільки коштує елітна нерухомість Смешка

      Ігор Смешко також є власником ТОВ "Лагуна", яке спеціалізується у сфері готельного бізнесу. Загалом, екс-главі СБУ також належать 16 земельних ділянок:

      • 12 – в Київській області,
      • 3 – у Черкаській області,
      • 1 – в Львівській області,


      Сім'я Смешків володіє нерухомістю в тимчасово окупованому Росією Криму

      За даними, вказаними у декларації кандидата в президенти, квартира в Криму коштувала на час придбання у 2012 році приблизно 1,77 мільйона гривень, а нежитлове приміщенням в Києві – 327,2 тис грн.

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів у президенти на виборах 2019

      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії8 березня 2019 року ЦВК оприлюднила остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. У бюлетені їх буде 39.

      31 березня відбудеться перший тур. Його офіційні результати мають бути оголошені до 10 квітня.

      Якщо буде другий тур, то він буде призначений 21 квітня 2019 року.

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості Президентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів в президенти Елітна нерухомість Ігор Смешко Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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